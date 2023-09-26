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Міноборони РФ повідомило про масовану атаку дронів на Бєлгородську та Курську області

26 вересня, 2023 вiвторок
02:04
Війна з Росією обстріл, ППО

Ввечері 25 вересня у Росії повідомила про масовану атаку на Бєлгородську та Курську області – начебто було збито 7 українських безпілотників, ще 4 – над Курською областю

Про це повідомило ТАСС, з посиланням на міноборони РФ.

"Увечері 25 вересня припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації. Засобами ППО знищено сім українських безпілотних літальних апаратів над Бєлгородською областю", — йдеться у повідомленні міноборони Росії.

Також міністерство повідомило про два збитих безпілотники над Курською областю. Згодом їх кількість зросла до чотирьох.

  • Міністерство оборони Росії заявило, начебто ввечері 13 вересня й уночі 14 вересня сили ППО збили безпілотники у Брянській та Бєлгородській областях.
ППО
безпілотник
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