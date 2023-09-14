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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

У Росії повідомили про низку атак безпілотників у двох областях і звинуватили в них Україну

14 вересня, 2023 четвер
01:00
Війна з Росією безпілотник, дрон

Міністерство оборони Росії заявило, начебто ввечері 13 вересня й уночі 14 вересня сили ППО збили безпілотники у Брянській та Бєлгородській областях

Про це йдеться в повідомленні міноборони РФ у телеграмі.

У міністерстві заявили, нібито "київський режим спробував атакувати об'єкти на території РФ за допомогою безпілотника, який було знищено російськими засобами ППО над Білгородською областю". Сталося це нібито близько 21:30. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков додав, що цілі збили над селом Тулянка.

А вже близько 22:00, за версією міноборони РФ, було припинено ще одну "спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації". Цього разу російська протиповітряна оборона начебто спрацювала над територією Брянської області та нібито знищили 2 безпілотники.

Також про те, що сили російської ППО збили два безпілотні літальні апарати над Унецьким районом у Брянській області, повідомив губернатор Олександр Богомаз. І також звинуватив в атаці Україну.

Уже вночі 14 вересня міноборони РФ написало про ще одну начебто атаку БПЛА на Брянщину близько 00:10. У міністерстві відзвітували, що там нібито летіло ще два безпілотники, які збили "черговими засобами ППО". 

А відтак у міністерстві написали про чергову атаку на ту саму Брянську область - начебто о 00:30. Цього разу росіяни повідомили про один безпілотник і його "успішне збиття"

У жодному з випадків чиновники та міністерство не повідомляли про постраждалих і руйнування. 

  • У ніч проти 13 вересня Росія звинуватила Україну в масованому ракетному ударі по судноремонтному заводу в тимчасово окупованому Севастополі та пошкодженні двох кораблів. В українській розвідці підтвердили ураження великого десантного корабля та підводного човна РФ
Росія
безпілотник
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