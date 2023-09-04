Міноборони РФ повідомило про начебто два збиті українські безпілотники
У Росії стверджують, нібито вночі проти 4 вересня запобігли атаці українських безпілотників
Про це йдеться в повідомленні міністерства оборони РФ.
За версією російського міністерства, близько першої ночі 4 вересня їм вдалося запобігти "спробі київського режиму здійснити терористичну атаку двома БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації".
У відомстві додали, нібито українські дрони нейтралізували завдяки засобам російської ППО. Кажуть, начебто їх знищили в повітрі над акваторією Чорного моря поблизу тимчасово окупованого Кримського півострова, а також над територією Курської області.
В українському Міноборони не коментували цієї інформації.
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