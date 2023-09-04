​​​​​​​Міноборони РФ повідомило про начебто два збиті українські безпілотники

Про це йдеться в повідомленні міністерства оборони РФ.

За версією російського міністерства, близько першої ночі 4 вересня їм вдалося запобігти "спробі київського режиму здійснити терористичну атаку двома БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації".

У відомстві додали, нібито українські дрони нейтралізували завдяки засобам російської ППО. Кажуть, начебто їх знищили в повітрі над акваторією Чорного моря поблизу тимчасово окупованого Кримського півострова, а також над територією Курської області.

В українському Міноборони не коментували цієї інформації.