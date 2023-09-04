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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією ​​​​​​​Міноборони РФ повідомило про начебто два збиті українські безпілотники

​​​​​​​Міноборони РФ повідомило про начебто два збиті українські безпілотники

4 вересня, 2023 понедiлок
05:57
Війна з Росією Міноборони РФ

​​​​​​​У Росії стверджують, нібито вночі проти 4 вересня запобігли атаці українських безпілотників

Про це йдеться в повідомленні міністерства оборони РФ.

За версією російського міністерства, близько першої ночі 4 вересня їм вдалося запобігти "спробі київського режиму здійснити терористичну атаку двома БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації".

У відомстві додали, нібито українські дрони нейтралізували завдяки засобам російської ППО. Кажуть, начебто їх знищили в повітрі над акваторією Чорного моря поблизу тимчасово окупованого Кримського півострова, а також над територією Курської області.

В українському Міноборони не коментували цієї інформації.

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