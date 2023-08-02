Міноборони РФ продовжує акцентувати увагу на ролі Герасимова у війні з Україною, - ISW
Міністерство оборони Росії продовжує показувати російського генерала Валерія Герасимова як ефективного командувача, який керує театром військових дій в Україні
Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
Зазначається, що Мініоборони РФ опублікувало кадри, на яких Герасимов 1 серпня нібито інспектує передовий командний пункт на заході Запорізької області та отримує брифінг про українські операції й російську оборону в цьому районі.
"Цей відеозапис є одним з перших публічних появ Герасимова після повстання ПВК Вагнера 24 червня, і вказує на те, що Міноборони РФ продовжує показувати роль Герасимова як командувача театром військових дій", - йдеться у повідомленні.
Раніше деякі російські джерела стверджували, що, за чутками, генерал-полковник Михайло Теплінський змінив Герасимова на посаді головного командувача військовими діями в Україні після повстання ПВК Вагнера. Але в ISW додали, що аналітики не змогли перевірити ці чутки та оцінюють, що Герасимов, ймовірно, номінально збереже свою посаду в російській армії.
- Президент Росії Володимир Путін 9 липня 2023 року звільнив генерала Валерія Герасимова від керування російською армією в Україні. Саме його відставки вимагав ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин під час свого заколоту.
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