Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Зазначається, що Мініоборони РФ опублікувало кадри, на яких Герасимов 1 серпня нібито інспектує передовий командний пункт на заході Запорізької області та отримує брифінг про українські операції й російську оборону в цьому районі.

"Цей відеозапис є одним з перших публічних появ Герасимова після повстання ПВК Вагнера 24 червня, і вказує на те, що Міноборони РФ продовжує показувати роль Герасимова як командувача театром військових дій", - йдеться у повідомленні.

Раніше деякі російські джерела стверджували, що, за чутками, генерал-полковник Михайло Теплінський змінив Герасимова на посаді головного командувача військовими діями в Україні після повстання ПВК Вагнера. Але в ISW додали, що аналітики не змогли перевірити ці чутки та оцінюють, що Герасимов, ймовірно, номінально збереже свою посаду в російській армії.