Путін де-факто усунув Герасимова з посади начальника генштабу ЗС РФ, - Daily Mail
Президент Росії Володимир Путін звільнив генерала Валерія Герасимова, відставки якого вимагав ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин під час свого заколоту, від керування російською армією в Україні
Про це повідомляє Daily Mail.
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