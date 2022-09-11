Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Американські аналітики звертають увагу, що міністерство оборони Росії 10 вересня оголосило про відведення військ з лінії Балаклія-Ізюм та неправдиво представили відступ як "перегрупування" сил для підтримки зусиль на Донецькому напрямку. Таким чином, повторилося неправдиве пояснення Кремля щодо відступу росіян після битви під Києвом.

В ISW підкреслюють, що міноборони РФ не визнало успіхи ЗСУ в районі Харківської області основним фактором відступу росіян і стверджувало, що російське військове командування протягом останніх трьох днів здійснювало контрольований відхід із району Балаклія-Ізюм. Там додали, що міноборони Росії неправдиво стверджувало, що російські війська здійснили низку демонстративних дій і застосували артилерію та авіацію для забезпечення безпеки відведення російських військ.

Експерти зі США дійшли висновку, що ці заяви не мають стосунку до ситуації на місці. А нездатність міноборони РФ визнати прорахунки в Харківській області руйнує російський інформаційний простір.

У підсумку кремлівські телепропагандисти запропонували широкий спектр плутаних пояснень українських успіхів, починаючи від виправдань того, що російські війська воюють проти всього Західного блоку, до применшення важливості наземних ліній постачання у Куп’янську.

"Пропагандисти виявилися надзвичайно неорганізованими у своїх наративах: одні підтверджували звільнення певних міст, а інші спростовували. Запрошені експерти також не змогли підтвердити наративи про те, що українські успіхи не важливі для ситуації на Донбасі", - підсумували в ISW.

11 вересня в ISW заявили, що українські військові за минулі п'ять днів звільнили понад 3 тис. квадратних км території, що більше, ніж російським окупантам вдалося захопити з початку квітня.

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