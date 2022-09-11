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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією ЗСУ за 5 днів звільнили більше територій, ніж РФ захопила з квітня, - ISW

ЗСУ за 5 днів звільнили більше територій, ніж РФ захопила з квітня, - ISW

11 вересня, 2022 неділя
09:25
війна з Росією ЗСУ на в'їзді до міста Ізюма Харківської області

Українські військові за минулі п'ять днів звільнили понад 3 тис. квадратних км території, що більше, ніж російським окупантам вдалося захопити з початку квітня

Про це повідомляє Інститут вивчення війни

"Українські сили на окремих ділянках прорвали російську оборону на глибину до 70 км та звільнили від окупантів понад 3 тис. квадратних км території за останні п’ять днів - з 6 вересня. Це більше, ніж російські загарбники захопили за всі свої операції з квітня", - порахували в ISW.

Американські аналітики констатували, що український контрнаступ у Харківській області розбиває російські сили та руйнує північну вісь РФ на Донбасі. При цьому, росіяни не ведуть контрольованого відходу і спішно тікають з південного сходу Харківщини, щоб уникнути оточення навколо Ізюма. 

B ISW додали, що українські здобутки не обмежуються Ізюмом. Повідомляється, що 10 вересня українські сили захопили Великий Бурлук, у результаті чого вони опинилися на відстані у 15 км від кордону з Росією. 

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Донбас
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Харківщина
Військові новини
Ізюм
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