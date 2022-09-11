Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

"Українські сили на окремих ділянках прорвали російську оборону на глибину до 70 км та звільнили від окупантів понад 3 тис. квадратних км території за останні п’ять днів - з 6 вересня. Це більше, ніж російські загарбники захопили за всі свої операції з квітня", - порахували в ISW.

Американські аналітики констатували, що український контрнаступ у Харківській області розбиває російські сили та руйнує північну вісь РФ на Донбасі. При цьому, росіяни не ведуть контрольованого відходу і спішно тікають з південного сходу Харківщини, щоб уникнути оточення навколо Ізюма.

B ISW додали, що українські здобутки не обмежуються Ізюмом. Повідомляється, що 10 вересня українські сили захопили Великий Бурлук, у результаті чого вони опинилися на відстані у 15 км від кордону з Росією.

11 вересня у Генштабі повідомили, що ЗСУ зайшли до Куп’янська та продовжують звільнення Ізюмського району.

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