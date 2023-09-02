Міноборони РФ звинуватило Україну в атаці БПЛА по Бєлгородській області
У суботу, 2 серпня, міністерство оборони Росії вкотре заявило про нібито атаку двох безпілотників по території Бєлгородської області
Про це пише міноборони РФ.
"Вранці 2 вересня припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку безпілотними літальними апаратами літакового типу територією Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що безпілотники нібито перехопили над територією Білгородської області.
- Уранці 2 вересня російське міністерство оборони заявило, у ніч на суботу нібито було здійснено чергову атаку морськими безпілотниками на Кримський міст.
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