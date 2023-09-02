Окупанти повідомили, нібито український морський дрон атакував Кримський міст

Про це повідомило міноборони Росії.

"1 вересня близько 23.15 "київським режимом" зроблено спробу терористичного удару по Кримському мосту напівзанурювальним безекіпажним катером", - йдеться у повідомленні.

Окупанти заявили, що морський безпілотник "вчасно виявлено та знищено" в акваторії Чорного моря.

В оперативному штабі повідомили, що рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито, інформує РІА Новости.