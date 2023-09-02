Окупанти повідомили, нібито український морський дрон атакував Кримський міст
У Росії заявили, що ввечері 1 вересня було здійснено чергову атаку морським безпілотником на Кримський міст
Про це повідомило міноборони Росії.
"1 вересня близько 23.15 "київським режимом" зроблено спробу терористичного удару по Кримському мосту напівзанурювальним безекіпажним катером", - йдеться у повідомленні.
Окупанти заявили, що морський безпілотник "вчасно виявлено та знищено" в акваторії Чорного моря.
В оперативному штабі повідомили, що рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито, інформує РІА Новости.
- Нагадаємо, 1 серпня міністерство оборони РФ заявило, що Україна начебто щонайменше двічі запустила безпілотники на територію РФ. А російська ППО нібито збила дрони над Бєлгородською областю.
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