Міноборони РФ вкотре звинуватило Україну в атаці дронів по Бєлгородській області
У п'ятницю, 1 серпня, міністерство оборони Росії заявило, що Україна начебто запустила безпілотники на територію РФ. Російська ППО нібито збила дрони над Бєлгородською областю
Про це повідомив губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков.
За його словами, у Корочанському районі та Яковлівському міському окрузі начебто спрацювала система ППО й знищила 2 повітряні цілі.
"Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки землі. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає", - додав він.
Раніше про нібито атаку БПЛА повідомляло міністерство оборони РФ.
"1 вересня близько 21.15 за московським часом російськими засобами ППО було припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку безпілотним літальним апаратом літакового типу територією Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
У міністерстві запевняють, що засобами російської ППО буцімто було знищено український безпілотник над територією Білгородської області.
- У Зеленського заявили, що кількість ударів БПЛА по Росії буде зростати, а нещодавні такі атаки свідчать про те, що війна в Україні поступово переноситься на територію РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.42 Купівля 37.42Продаж 38.16
- EUR Купівля 40.68Продаж 41.69
- Актуальне
- Важливе