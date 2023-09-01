Міноборони РФ вкотре звинуватило Україну в атаці дронів по Бєлгородській області

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков.

За його словами, у Корочанському районі та Яковлівському міському окрузі начебто спрацювала система ППО й знищила 2 повітряні цілі.

"Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки землі. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає", - додав він.

Раніше про нібито атаку БПЛА повідомляло міністерство оборони РФ.

"1 вересня близько 21.15 за московським часом російськими засобами ППО було припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку безпілотним літальним апаратом літакового типу територією Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві запевняють, що засобами російської ППО буцімто було знищено український безпілотник над територією Білгородської області.