Війна поступово переноситься на територію Росії, ударів дронів побільшає, - Подоляк

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Що стосується Росії... кількість атак невстановлених безпілотників, запущених з території Російської Федерації, зростає, і кількість цих атак зростатиме. Тому що це етап війни... коли бойові дії поступово переносяться на територію Російської Федерації", - сказав Подоляк.

Він також наголосив, що найближчим часом не буде жодних мирних переговорів з РФ, тому що будь-які переговори означатимуть "капітуляцію" з боку України.

"Будь-який переговорний процес... буде означати капітуляцію України і капітуляцію демократичного світу в цілому", - додав радник ОП.