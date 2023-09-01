Війна поступово переноситься на територію Росії, ударів дронів побільшає, - Подоляк
У Зеленського заявили, що кількість ударів БПЛА по Росії буде зростати, а нещодавні такі атаки свідчать про те, що війна в Україні поступово переноситься на територію РФ
Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
"Що стосується Росії... кількість атак невстановлених безпілотників, запущених з території Російської Федерації, зростає, і кількість цих атак зростатиме. Тому що це етап війни... коли бойові дії поступово переносяться на територію Російської Федерації", - сказав Подоляк.
Він також наголосив, що найближчим часом не буде жодних мирних переговорів з РФ, тому що будь-які переговори означатимуть "капітуляцію" з боку України.
"Будь-який переговорний процес... буде означати капітуляцію України і капітуляцію демократичного світу в цілому", - додав радник ОП.
- Британська розвідка повідомила, що протягом серпня 2023 року територію Росії 25 разів атакували безпілотні летальні апарати. Більшість з дронів досягли своїх цілей. Це свідчить про труднощі у російській ППО.
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