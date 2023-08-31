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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Британська розвідка проаналізувала атаки дронів на території РФ та оцінила роботу російської ППО

Британська розвідка проаналізувала атаки дронів на території РФ та оцінила роботу російської ППО

31 серпня, 2023 четвер
08:50
Війна з Росією Псков, вибухи

Протягом серпня 2023 року територію Росії 25 разів атакували безпілотні летальні апарати. Більшість з дронів досягли своїх цілей. Це свідчить про труднощі у російській ППО

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що Росія зазнала 25 випадків атак безпілотниками з початку серпня 2023 року. Варто зауважити, що багато з цих безпілотників успішно досягли своїх цілей, що може свідчити про складнощі, які російські ППО відчувають при виявленні і ліквідації цих загроз.

"Росія, ймовірно, переосмислює свою позицію протиповітряної оборони в районі між Україною та Москвою, щоб краще протистояти цим нападам", - йдеться у повідомленні.

У розвідці зауважили, що попередні удари по російських військових авіабазах призвели до розосередження російських літаків по всій території Росії. Однак нещодавні удари по Сольцях і Пскову продемонстрували, що БПЛА мають значний радіус дії, що ускладнює подальше розосередження.

"Цілком імовірно, що Росії доведеться розглянути питання про додавання додаткових систем протиповітряної оборони на аеродроми, які, на її думку, знаходяться під загрозою атак БПЛА", - вважають у розвідці Британії.

  • У ніч з 29 на 30 серпня російська ППО нібито спрацювала у тимчасово окупованому Севастополі, Московській, Рязанській, Калузькій, Брянській та Орловській областях.
  • Вранці 31 серпня міністерство оборони Росії вкотре звинуватило Україну в атаці безпілотником по Московській області. Зазначається, що летальний апарат нібито знищено.
Росія
ППО
безпілотник
Велика Британiя
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