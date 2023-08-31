Летів на Москву: у Росії заявили про збиття безпілотника

Про це повідомляє міноборони РФ та мер Москви Сергій Собянін.

"Вранці 31 серпня припинено чергову терористичну атаку київського режиму із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - написали в міністерстві.

За їх словами, безпілотний літальний апарат начебто знищили над територією Воскресенського району Московської області.

Натомість Собянін зауважив, що дрон летів у напрямку Москви: "Сьогодні силами ППО у Воскресенському районі знищено безпілотник, який летів у напрямку Москви. Попередньо постраждалих та руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці події".

Крім цього, російське видання РІА новини зазначає, що у трьох аеропортах столиці РФ, а саме у "Внуково", "Домодєдово" та "Шереметьєво", затримуються рейси. Станом на 7 ранку їх кількість зросла до 59.

Російський тг-канал Baza повідомляє про режим "Ковер", який оголосили у столичних аеропортах "Домодєдово" та "Внуково".