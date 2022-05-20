Про це пишуть російські державні інформагентства – з посиланням на міноброни РФ.

Вони зазначають, що з "Азовсталі" вийшли 2439 військових – "неонацистів з "Азова" та військовослужбовців українських військ".

Також за даними міноборони, командира "Азова", без згадки його імені, було вивезено з Маріуполя на броньованому автомобілі "через ненависть і бажання з ним розправитися" з боку місцевих жителів.

Раніше "Перший канал" повідомляв, що командир " Азова" Денис Прокопенко здався в полон.

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