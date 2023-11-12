Міноборони розпочало розчищення територій України від спаленої російської техніки: що роблять із металобрухтом
Міністерство оборони України розпочало очищення українських земель від залишків російської техніки. Для цього експерти перевіряють її стан за трьома критеріями
Про це інформує пресцентр Міноборони.
Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів, Міністерство оборони вже працює над розчищенням територій. Зазначається, що залишки знищеної ворожої техніки збирають та групують орієнтовно на 80 ділянках в Україні.
Перед тим, як на ці ділянки прибувають експерти Міністерства оборони, їх обстежують вибухотехніки.
Подальша доля залишків техніки залежить від її стану. Інспектуючи їх, експерти Міноборони разом із залученими консультантами перевіряють:
- чи може бути техніка донором запчастин для техніки ЗСУ;
- чи може стати музейним експонатом або частиною виставок;
- чи може бути утилізована, як “металобрухт” згідно з визначеними процедурами.
- Минулого тижня британська розвідка повідомила, що протягом останніх трьох тижнів Росія, ймовірно, втратила близько 200 броньованих транспортних засобів під час своїх атак на Авдіївку Донецької області.
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