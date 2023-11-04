Британська розвідка розповіла, скільки одиниць бронетехніки Росія втратила під час штурму Авдіївки

Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

Такі втрати, ймовірно, пов'язані з поєднанням відносної ефективності сучасної української ручної протитанкової зброї, мін, боєприпасів безпілотних літальних апаратів і систем високоточної артилерії.

Зазначається, що у відповідь російські війська, ймовірно, перейшли до ведення штурму десантною піхотою на цьому напрямку.

"Як і попередні російські наступи, штурм Авдіївки часто характеризувався просуванням по відкритій місцевості, що призводило до великих втрат ворога. Цілком ймовірно, що з початку жовтня Росія втратила кілька тисяч солдатів", - йдеться у повідомленні.

Натомість російське командування продовжує демонструвати готовність зазнавати великих втрат особового складу заради незначних територіальних здобутків.

Що відомо про наступ РФ біля Авдіївки

У Інституті вивчення війни вважали, що великі втрати російської техніки навколо Авдіївки, ймовірно, підірвуть наступальний потенціал РФ у довгостроковій перспективі.

Офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький зазначив, що Сили оборони успішно відбивають атаки російських сил поблизу Авдіївки.

28 жовтня в міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що окупанти не можуть виправдати надії Кремля щодо захоплення Авдіївки.

"Армія Inform" з посиланням на слова речника об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олександра Штупуна, повідомила, що за останні 20 днів під Авдіївкою росіяни втратили 6,5 тис. своїх бійців, 100 танків та 250 бронемашин.

Військовий оглядач Денис Попович повідомив, що армія РФ намагається оточити Авдіївку, щоб посадити Україну за стіл перемовин.

30 жовтня начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що окупанти перегруповуються під Авдіївкою. Найближчими днями очікується нова хвиля штурмів.

Інститут вивчення війни зауважив, що російські окупаційні війська, попри свої великі втрати, ймовірно, готуються до чергової хвилі наземних атак біля Авдіївки Донецької області. Пізніше начальник МВА Барабаш заявив, що третьої хвилі атак на Авдіївку ще немає, однак ворог тримає напругу навколо міста.