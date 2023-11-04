Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Британська розвідка розповіла, скільки одиниць бронетехніки Росія втратила під час штурму Авдіївки

Британська розвідка розповіла, скільки одиниць бронетехніки Росія втратила під час штурму Авдіївки

4 листопада, 2023 субота
12:51
Війна з Росією втрати вотрога

Протягом останніх трьох тижнів Росія, ймовірно, втратила близько 200 броньованих транспортних засобів під час своїх атак на місто Авдіївка Донецької області

Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

Такі втрати, ймовірно, пов'язані з поєднанням відносної ефективності сучасної української ручної протитанкової зброї, мін, боєприпасів безпілотних літальних апаратів і систем високоточної артилерії.

Зазначається, що у відповідь російські війська, ймовірно, перейшли до ведення штурму десантною піхотою на цьому напрямку. 

"Як і попередні російські наступи, штурм Авдіївки часто характеризувався просуванням по відкритій місцевості, що призводило до великих втрат ворога. Цілком ймовірно, що з початку жовтня Росія втратила кілька тисяч солдатів", - йдеться у повідомленні.

Натомість російське командування продовжує демонструвати готовність зазнавати великих втрат особового складу заради незначних територіальних здобутків.

Що відомо про наступ РФ біля Авдіївки

У Інституті вивчення війни вважали, що великі втрати російської техніки навколо Авдіївки, ймовірно, підірвуть наступальний потенціал РФ у довгостроковій перспективі.

Офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький зазначив, що Сили оборони успішно відбивають атаки російських сил поблизу Авдіївки.

28 жовтня в міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що окупанти не можуть виправдати надії Кремля щодо захоплення Авдіївки.

"Армія Inform" з посиланням на слова речника об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олександра Штупуна, повідомила, що за останні 20 днів під Авдіївкою росіяни втратили 6,5 тис. своїх бійців, 100 танків та 250 бронемашин.

Військовий оглядач Денис Попович повідомив, що армія РФ намагається оточити Авдіївку, щоб посадити Україну за стіл перемовин.

30 жовтня начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що окупанти перегруповуються під Авдіївкою. Найближчими днями очікується нова хвиля штурмів.

Інститут вивчення війни зауважив, що російські окупаційні війська, попри свої великі втрати, ймовірно, готуються до чергової хвилі наземних атак біля Авдіївки Донецької області. Пізніше начальник МВА Барабаш заявив, що третьої хвилі атак на Авдіївку ще немає, однак ворог тримає напругу навколо міста.

Україна
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Авдіївка
Велика Британiя
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Читайте також:
Ігор Гулик
Автор Ігор Гулик
1 листопада, 2023 середа
АллатРа. Капсула для "обраних"
Байден проти Путіна
3 листопада, 2023 п'ятниця
"США можуть уникнути війни з РФ": експерт Семиволос назвав умову
Френсіс Нганну та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
2 листопада, 2023 четвер
Усик отримав зухвалу пропозицію від Нганну, який відправив у нокдаун Ф'юрі
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.28
    Купівля 37.28
    Продаж 37.84
  • EUR
    Купівля 39.54
    Продаж 40.43
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
4 листопада
13:18
На фото: Food Train
Від початку війни українські залізничники евакуювали 4 млн людей з районів бойових дій
13:11
Рустем Умєров з Ллойдом Остіном
"Більше боєприпасів для ЗСУ": Умєров провів телефонну розмову з Остіном
13:09
Пропалестинський протест біля консульства Ізраїлю в Стамбулі
На пропалестинському мітингу у Франкфурті поліція вилучила табличку з рунами СС
13:05
міністр оборони Італії Гвідо Крозетто
Час для перемовин про мир між Україною та Росією ще не настав, - міністр оборони Італії
12:47
Мурал на ТОТ
Росіяни завезли на ТОТ художників для створення муралів, що возвеличуватимуть окупантів
12:35
Херсонщина
Армія РФ зранку атакувала Зміївку на Херсонщині: поранено чоловіка
12:26
Іван і Марта Дзюба. Архівне фото
Показ стрічки "Іван і Марта" перенесли на невизначений термін
12:26
Денис Малюська
Закон про олігархів на паузі як умова початку перемовин про вступ України до ЄС, - Малюська
12:14
Херсон
Окупанти вдарили по Херсону: є постраждалі
12:01
OPINION
Орест Сохар
Урок Ізраїля: Не можна шукати внутрішніх ворогів, якщо є зовнішні
11:58
Львівський вокзал, евакуація, вимушені переселенці, біженці
На Сумщині планують оголосити евакуацію дітей з 30-км зони від кордону
11:50
Ентоні Блінкен
Блінкен зустрінеться з міністрами закордонних справ арабських країн
11:30
Аналітика
гроші під час війни
Долари для перемоги: які країни дають гроші Україні
11:21
Оновлено
російський безпілотник
У РФ заявили про збиття п'ятьох БПЛА над Білгородською та Курською областями
10:59
Фуміо Кісіда
Японія, Філіппіни і США посилюють військову співпрацю для захисту Південнокитайського моря
10:55
переговори України з Росією
США та ЄС почали "делікатно" обговорювати з Україною можливість мирних переговорів з РФ, - NBC News
10:37
Росія провела невдалі випробування балістичних ракет "Ярс" і "Булава", - ГУР
10:24
Протести у Пакистані
Ісламістське бойове угруповання атакувало базу військово-повітряних сил Пакистану
10:20
Огляд
Невдачі ФБР, українські самураї та дітям про Голодомор – 5 книг про те, чому ми виграємо
10:17
Оновлено
Урсула фон дер Ляйєн
В Україну прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
10:12
патріарх Кирил
СБУ оголосила підозру патріарху РПЦ Кирилу, який заперечував воєнні злочини РФ
10:06
OPINION
Василь Зима
Не варто ховати меч, поки ворог гострить свій
10:04
Вісім артилерійських установок Archer уже перебувають в Україні, - міноборони Швеції
10:00
інклюзивний електропоїзд
4 листопада - День залізничника: як виникло свято
09:45
ЗСУ дрон
Дрони за 3 дні: Міноборони пришвидшило передачу БПЛА для ЗСУ
09:30
ракета
Окупанти завдали ракетного удару по селищу у Запорізькій області: поранено 9 людей
09:28
корабель рф
Росіяни не утримують у Чорному та Азовському морях жодного ракетоносія
09:18
OPINION
Микола Княжицький
Кожен, хто обстоює тему "русскоязичного населения", - поплічник Путіна
09:05
Ексклюзив
Спостерігається позитивна динаміка: сержант ЗСУ з Бахмутського напрямку
08:50
Олексій Данілов
Окупанти в Криму зазнають таких невдач, яких ще ніколи не бачили, - Данілов
08:44
нафта
США ухвалили рішення про посилення санкцій проти іранської нафти
08:38
Ізраїль побудував "маленьку Газу"
У США вважають, що Ізраїль "значно вдосконалив" свій план війни проти ХАМАСу
08:22
окупанти
У Лисичанську окупанти пропонують місцевим власноруч вирішувати проблеми з опаленням, - ОВА
08:19
обстріл, ППО
Українська ППО вночі знищила 2 "шахеди"
08:11
Оновлено
землетрус
У Непалі внаслідок землетрусу загинули щонайменше 128 людей
08:03
OPINION
Віктор Каспрук
Найкритичніший момент російсько-української війни
07:55
Оновлено
Знищена техніка окупантів
Армія РФ втратила за добу 35 артсистем, 11 танків і 830 військових, - Генштаб ЗСУ
07:48
Ентоні Альбанезе
Прем'єр-міністр Австралії вперше за сім років відвідає Китай
06:55
Китай та США
США висловили стурбованість через "небезпечні і незаконні" дії Китаю у Південнокитайському морі
06:39
російська армія, мобілізація
ISW розповів, за яку ціну російські командири продають мобілізованих у ПВК
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV