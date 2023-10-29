За останні 20 днів під Авдіївкою росіяни втратили 6,5 тисяч своїх бійців, 100 танків та 250 бронемашин

Про це повідомляє "Армія Inform" з посиланням на слова речника об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олександра Штупуна в етері телемарафону "Єдині новини".

Ворог вів та продовжує вести безуспішні штурмові дії на Авдіївському напрямку в районі населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Тоненьке та Опитне. Протягом минулої доби, 28 жовтня, там було відбито понад 10 атак.

Не спадає активність ворога в районі Мар’їнки і Новомихайлівки, де наші воїни відбили 16 атак. Зокрема, ворог вів безуспішні штурмові дії біля Старомайорського та південніше Золотої Ниви й вчергове безуспішно намагався відновити втрачені позиції біля Вербового на Запорізькому напрямку.

"Якщо говорити про кількість втрат, то Авдіївка — найбільша поразка росіян. Адже якщо рахувати з 10 жовтня, то загальна втрати противника на Донеччині у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" склали майже 6,5 тис. осіб. Повністю знищено 100 танків та майже 250 одиниць іншої бронетехніки. Тільки за вчорашній день знову було знищено 5 танків ворога, серед яких є Т-90", - заявив Олександр Штупун.

Зокрема, речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку зазначав, що ворог намагається підтягувати резерви, на Авдіївському напрямку наразі окупанти мають до 40 тисяч осіб.

"Ворог йде вперед, зазнає втрат, залишки тікають назад, і їх всіма правдами і неправдами намагаються зібрати до купи та знову женуть вперед. Звичайні солдати бачать ті втрати і починають відмовлятися йти на вірну смерть, тому російське командування намагається їх обманювати або задіювати якісь свіжі сили з глибинки Росії, які ще не обізнані про те, що твориться на фронті", - додав він.

За словами Штупуна, "командири залякують і застосовують фізичну силу до звичайних солдатів", у результаті чого окупанти починають здаватися в полон.

"Тільки вчора таких нарахували близько 10. Також загарбники аврально міняють деяких командирів, що свідчить про великі проблеми у росіян. Але розслаблятися не варто, бо у ворога ще є сили, і треба бути готовими дати їм відсіч", - підсумував Олександр Штупун.