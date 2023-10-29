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Головна Війна з Росією За останні 20 днів під Авдіївкою росіяни втратили 6,5 тисяч своїх бійців, 100 танків та 250 бронемашин

За останні 20 днів під Авдіївкою росіяни втратили 6,5 тисяч своїх бійців, 100 танків та 250 бронемашин

29 жовтня, 2023 неділя
17:51
Війна з Росією російські військові

Ворог продовжує вести штурмові дії на Авдіївському напрямку, але зазнає чисельних втрат техніки та особового складу. Протягом останніх 20 днів РФ втратила 6,5 тис. бійців, 100 танків та 250 бронемашин

Про це повідомляє "Армія Inform" з посиланням на слова речника об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олександра Штупуна в етері телемарафону "Єдині новини".

Ворог вів та продовжує вести безуспішні штурмові дії на Авдіївському напрямку в районі населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Тоненьке та Опитне. Протягом минулої доби, 28 жовтня, там було відбито понад 10 атак.

Не спадає активність ворога в районі Мар’їнки і Новомихайлівки, де наші воїни відбили 16 атак. Зокрема, ворог вів безуспішні штурмові дії біля Старомайорського та південніше Золотої Ниви й вчергове безуспішно намагався відновити втрачені позиції біля Вербового на Запорізькому напрямку.  

"Якщо говорити про кількість втрат, то Авдіївка — найбільша поразка росіян. Адже якщо рахувати з 10 жовтня, то загальна втрати противника на Донеччині у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" склали майже 6,5 тис. осіб. Повністю знищено 100 танків та майже 250 одиниць іншої бронетехніки. Тільки за вчорашній день знову було знищено 5 танків ворога, серед яких є Т-90", - заявив Олександр Штупун.

Зокрема, речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку зазначав, що ворог намагається підтягувати резерви, на Авдіївському напрямку наразі окупанти мають до 40 тисяч осіб.

"Ворог йде вперед, зазнає втрат, залишки тікають назад, і їх всіма правдами і неправдами намагаються зібрати до купи та знову женуть вперед. Звичайні солдати бачать ті втрати і починають відмовлятися йти на вірну смерть, тому російське командування намагається їх обманювати або задіювати якісь свіжі сили з глибинки Росії, які ще не обізнані про те, що твориться на фронті", - додав він.

За словами Штупуна, "командири залякують і застосовують фізичну силу до звичайних солдатів", у результаті чого окупанти починають здаватися в полон.

"Тільки вчора таких нарахували близько 10. Також загарбники аврально міняють деяких командирів, що свідчить про великі проблеми у росіян. Але розслаблятися не варто, бо у ворога ще є сили, і треба бути готовими дати їм відсіч", - підсумував Олександр Штупун.

  • В Інституті вивчення війни вважають, що великі втрати російської техніки навколо Авдіївки, ймовірно, підірвуть наступальний потенціал РФ в довгостроковій перспективі.
  • Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 27 жовтня, провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком та поділився ситуацією на фронті.
  • Офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький зазначив, що Сили оборони успішно відбивають атаки російських сил поблизу Авдіївки.
  • 28 жовтня в міністерство оборони Великої Британії повідомили, що окупанти не можуть виправдати надії Кремля щодо захоплення Авдіївки.
  •  Військовий оглядач Денис Попович розповів, що армія РФ намагається оточити Авдіївку, щоб посадити Україну за стіл перемовин.
  • 29 жовтня на Авдіївському напрямку українські прикордонники за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) знищили російський бойовий літак, імовірно, Су-25.
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
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