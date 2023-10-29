Українськи зенітники збили бойовий літак росіян на Авдіївському напрямку
На Авдіївському напрямку українські прикордонники за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) знищили російський бойовий літак, імовірно, Су-25
Про це повідомив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає РБК-Україна.
"Сьогодні розрахунок ПЗРК прикордонного підрозділу збив ворожий бойовий літак, попередньо штурмовик СУ-25. Зенітна ракета, випущена прикордонниками з переносного комплексу, уразила повітряну ціль", - зазначив Демченко.
За його словами, після враження літак задимівся, почав втрачати висоту й зник за обрієм.
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