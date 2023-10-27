"Наші воїни зупинили їх": Зеленський розповів Сунаку про спроби росіян оточити Авдіївку
Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 27 жовтня, провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком та поділився ситуацією на фронті
Про це написав Володимир Зеленський.
"Поінформував Ріші про спроби Росії оточити Авдіївку. Наші воїни зупинили їх і завдали ворогу значних втрат, які склали щонайменше бригаду особового складу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що лідери обговорили подальшу оборонну співпрацю, зокрема посилення української системи ППО ракетами та антидроновими засобами.
Зеленський також розповів про дії Росії в Чорному морі, які загрожують цивільному судноплавству.
"Український зерновий коридор продовжить працювати попри все", - додав президент.
Лідери також обмінялися думками щодо Близького Сходу й погодилися, що зупинка ескалації конфлікту буде в інтересах світової спільноти.
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