"Наші воїни зупинили їх": Зеленський розповів Сунаку про спроби росіян оточити Авдіївку

Про це написав Володимир Зеленський.

"Поінформував Ріші про спроби Росії оточити Авдіївку. Наші воїни зупинили їх і завдали ворогу значних втрат, які склали щонайменше бригаду особового складу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лідери обговорили подальшу оборонну співпрацю, зокрема посилення української системи ППО ракетами та антидроновими засобами.

Зеленський також розповів про дії Росії в Чорному морі, які загрожують цивільному судноплавству.

"Український зерновий коридор продовжить працювати попри все", - додав президент.

Лідери також обмінялися думками щодо Близького Сходу й погодилися, що зупинка ескалації конфлікту буде в інтересах світової спільноти.