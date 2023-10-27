ISW розповів, як великі втрати РФ біля Авдіївки вплинуть на ситуацію на фронті

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Зазначається, що з 10 жовтня 2023 року російське військо втратило понад 5 тис. окупантів та 400 одиниць бронетехніки поблизу Авдіївки та Мар’їнки.

"Супутникові знімки підтвердили, що російські військові в період з 10 по 20 жовтня в районі Авдіївки втратили щонайменше 109 одиниць військової техніки, в основному бойових броньованих машин і танків", - йдеться у повідомленні.

За словами аналітиків, російське командування перекинуло додаткові сили до Авдіївки, щоб компенсувати значні втрати в живій силі та зберегти здатність російських військ підтримувати наступальні зусилля, що тривають.

Проте, як вважає ISW, російському командуванню, ймовірно, буде важко компенсувати втрати російської техніки, зокрема бронетехніки.

Великі втрати та нестача російської техніки в перший рік повномасштабного вторгнення значно обмежили здатність Росії вести ефективну механізовану маневрову війну під час наступу російських військ взимку-навесні 2023 року, сприяючи подальшим втратам під час безладних механізованих штурмів поблизу Вугледара Донецької області в січень і лютий 2023.

"Важкі втрати навколо Вугледара, ймовірно, завадили російському командуванню здійснити постійні механізовані штурми в інших частинах України пізніше під час зимово-весняного наступу 2023 року", - вважають в ISW.

Також там наголосили, що нещодавні втрати російської техніки навколо Авдіївки видаються набагато більшими, ніж втрати біля Вугледара.

"Нещодавні втрати російської техніки навколо Авдіївки, ймовірно, призведуть до ще більшої нестачі російської техніки та перешкод для будь-якого прогресу, якого російські військові досягли у вирішенні проблем із погіршенням можливостей механізованого маневру", - пояснили аналітики.