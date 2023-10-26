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Ворог перегруповується і знову атакуватиме: офіцер ЗСУ Лапін про штурми Авдіївки

26 жовтня, 2023 четвер
21:25
Війна з Росією

Ігор Лапін, спецпризначенець, офіцер ЗСУ, вважає, що найближча ціль ворога – зайти за залізничну колію у північній частині Авдіївки та на коксохімічний завод, щоб організувати там вогневу позицію

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Авдіївка фактично вже 9 років вибудовує свої оборонні рубежі й ці всі роки тримається оборона міста. І звичайно, у ворога великих просувань там не було. Але в останній період ці механізовані хвилі, залізні кулаки противника дають для нас негативні результати. Росіяни намагаються по флангах оточити гарнізон Авдіївки. На мою думку, зараз ми бачили дуже серйозні бойові зіткнення у першій хвилі, наші напалили там купу ворожих танків та бронетехніки. Потім ворог перегрупувався, і була друга хвиля. Думаю, зараз у противника йде процес перегрупування, підвозяться свіжі сили, до того ж погодні умови нині не грають на руку для тих, хто хоче атакувати. Однак вони знову підуть", - зазначив офіцер ЗСУ.

На його думку, найближча ціль ворога – зайти за залізничну колію у північній частині Авдіївки та коксохім (Авдіївський коксохімічний завод, – ред.). Це для загарбників пріоритет номер один, бо зайшовши туди, вони там зможуть організувати досить серйозну вогневу позицію, аби дошкуляти логістиці наших оборонців.

"Бої там йдуть дуже запеклі. Це наступальні дії армійського рівня, тобто діють не якимись маленькими групами, а залучені серйозні резерви. А в інформаційному полі для нас є позитивним те, що росіяни знімають деякі підрозділи з Куп'янського напрямку, отже стратегічного резерву у них нема. Якщо знімають, значить, їм не вистачає. Однак та кількість ворожого особового складу, а деякі аналітики говорять про 50 тис. голів, то це багато для організації м'ясних штурмів, які вміють робити росіяни. Також ми розуміємо, що на Авдіївському напрямку досить серйозна артилерійська підготовка йде з боку росіян. Вони накопичують ресурси, навіть перегруповуючись, ворожа артилерія не вщухає", - зауважив Ігор Лапін.

Лапін вважає, що треба робити мінування, також вкрай необхідно будувати другий і третій ешелон оборони, укріплюючи фланги.

Що відомо про російський наступ біля Авдіївки

11 жовтня в Інституті вивчення війни зазначили, що російська окупаційна армія активізувала наступ навколо Авдіївки на Донеччині. Місто майже 10 років є прифронтовим, і нині окупанти намагаються взяти його в кільце

Начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш заявив, що російські терористи кинули до 2 тисяч особового складу для масованого наступу у районі Авдіївки. Він також зауважив, що противник робить спроби зосередитися на півночі від міста, проводить безуспішні штурмові дії.

12 жовтня експерти ISW зазначили, що спроби атак росіян у районі Авдіївки навряд чи призведуть до ширших оперативних та стратегічних переваг, проте вони мають іншу мету - скувати українські сили та не допустити їхньої передислокації на інші ділянки фронту.

Наступного дня  стало відомо, що за три дні російські війська захопили 4,52 кв. км території з різних напрямків біля Авдіївки. Окупанти зазнають значних втрат у техніці та живій силі.

Офіцер "Легіону Свободи", майор МВС Максим Морозов розповів про нову тактику ворога біля Авдіївки зазначивши, що ситуація близька до критичної. Водночас головний редактор видання Defense Express Олег Катков вважає, що війська РФ готові до довготривалої наступальної операції на Авдіївському напрямку.

Уже 14 жовтня в Інституті вивчення війни прозвітували, що спроби РФ атакувати Авдіївку провалилися – їхній наступ може перетворитись у "биття в бетонну стіну". А Сили оборони за добу на Авдіївському напрямку відбили близько 20 атак окупантів.

Координатор Ради безпеки Білого дому Джон Кірбі наголосив, що новий наступ російської армії біля Лимана та Авдіївки не став сюрпризом для Сполучених Штатів, і зазначив, що українські захисники відіб'ють атаку окупантів.

Згодом стало відомо, що російські окупанти встановили нову дату повного виходу на адміністративні кордони Донецької області - до 31 грудня 2023 року вони планують окупувати увесь регіон. Водночас уже зараз росіяни знищують Авдіївку. 

15 жовтня аналітики ISW розказали, що російські війська стикаються з рядом серйозних проблем під час наступу на Авдіївку. Зокрема, йдеться про оборонні укріплення українських військових та проблеми з медичним забезпеченням у самій армії РФ. А видання The Economist написало, що незалежно від того, вдасться російським військам захопити Авдіївку на Донеччині чи ні, це все ще матиме негативний вплив на тривалий український контрнаступ на півдні.

16 жовтня американський ISW зазначив, що спроби наступу РФ під Авдіївкою сповільнилися, в окупантів чисельні втрати солдатів і техніки. Барабаш тоді наголосив, що ворог провалив свій план взяття Авдіївки в оточення. Та вже 17 жовтня в ISW зазначили, що найближчими днями росіяни можуть активізувати спроби оточити Авдіївку, а у британській розвідці вважають, що наступ росіян на місто буде наймасштабнішим із початку року, адже вони хочуть окупувати Донецьку область у її адміністративних межах.

Крім того, повідомлялося, що після початку наступу на Авдіївку втрати Росії у техніці стали вп'ятеро перевищувати українські: за шість днів наступу російська армія втратила щонайменше 118 одиниць техніки проти 25 в України.

24 жовтня співзасновник DeepState Роман Погорілий заявив, що армія Російської Федерації не відступає від Авдіївки попри втрати та невигідне положення

25 жовтня у вечірньому зведенні Генштабу повідомили, що за добу українські захисники відбили 12 атак росіян на Авдіївському напрямку Донецької області

26 жовтня Генштаб ЗСУ проінформував, що бойовики РФ намагаються оточити Авдіївку, часто застосовують авіацію. Проте ЗСУ тримають оборону та завдають ворогу значних втрат

Україна
зброя
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Авдіївка
втрати окупантів
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