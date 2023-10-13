Активні бойові дії на Авдіївському напрямку можуть тривати місяцями, - головред Defense Express Катков

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Зараз мова не йде про те, що на Авдіївському напрямку активні бойові дії завершаться дуже швидко. Ми завжди повинні розуміти, що будь-яка російська операція буде тривати довго. Варто згадати нещодавні події у Вугледарі. Окупанти штурмували це місто місяцями. Там вони так само кидали колони бронетехніки, які випалювались українською армією. І як ми зараз бачимо Вугледар знаходиться під контролем України", - пояснив Катков.

На думку експерта, все вказує на те, що росіяни готові до тривалої наступальної операції на Авдіївському напрямку.

"Варто розраховувати, що активні бойові дії на Авдіївському напрямку будуть тривати довго. Оскільки росіяни досі мають перевагу в кількості бронетехніки, артилерії й не рахуються із втратами. Тому все це вказує на те, що їхня наступальна операція на Авдіївському напрямку буде тривати тривалий час.Зокрема, не декілька днів й навіть не кілька тижнів", - додав він.

Що відомо про російський наступ біля Авдіївки

11 жовтня в Інституті вивчення війни зазначили, що російська окупаційна армія активізувала наступ навколо Авдіївки на Донеччині. Місто майже 10 років є прифронтовим, і нині окупанти намагаються взяти його в кільце

Натомість Генштаб повідомив, що на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще 8 атак в районах східніше Степового та південно-східніше Сєверного Донецької області.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що російські терористи кинули до 2 тис. особового складу для масованого наступу у районі Авдіївки.

12 жовтня експерти Інститут вивчення війни (ISW) назвали справжні причини наступу росіян на Авдіївку.

Віталій Барабаш також зауважив, що противник робить спроби зосередитися на півночі від міста, проводить безуспішні штурмові дії.

13 жовтня стало відомо, що за три дні російські війська захопили 4,52 квадратних кілометрів території з різних напрямків біля Авдіївки. Окупанти зазнають значних втрат у техніці та живій силі.