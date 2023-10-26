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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Українські сили знищили 29 танків, 30 артсистем та 810 окупантів, - Генштаб
Оновлено

Українські сили знищили 29 танків, 30 артсистем та 810 окупантів, - Генштаб

26 жовтня, 2023 четвер
07:52
Війна з Росією розбита російська техніка

Бойовики РФ намагаються оточити Авдіївку, часто застосовують авіацію. Проте ЗСУ тримають оборону та завдають ворогу значних втрат: 810 окупантів за добу

Про це 26 жовтня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.10.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 297 120 (+810)
  • танків ‒ 5141 (+29)
  • бойових броньованих машин ‒ 9715 (+18)
  • артилерійських систем – 7155 (+30) 
  • РСЗВ – 834 (+1) 
  • засобів ППО ‒ 556 (+2)
  • літаків – 320 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5389 (+17)
  • крилатих ракет ‒ 1538 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
  • підводних човнів - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9507 (+33)
  • спеціальної техніки ‒ 1010 (+3)

Зведення Генштабу: росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку, активно застосовують авіацію

Про це пише Генштаб ЗСУ.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські воїни відбили 13 атак ворога в районі населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку українські захисники стійко тримають оборону, успішно відбили всі атаки ворога біля Надії та Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку українські війська відбили 10 атак противника в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області. Своєю чергою, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, активно застосовує авіацію, але наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного Донецької області, де Силами оборони відбито 15 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українськими воїнами відбито 20 атак ворога.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках українські захисники відбили всі атаки ворога в районах Водяного, Новоукраїнки, Старомайорського Донецької області та Вербового Запорізької області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Армія РФ завдала 50 авіаційних ударів та здійснила 49 обстрілів з РСЗВ по території України

Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Також, вчора, російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши ударні БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено всі ворожі "шахеди".

Внаслідок падіння уламків БПЛА є поранені серед цивільного населення. У містах Славута та Нетішин Хмельницької області пошкоджено 11 багатоквартирних та 9 приватних будинків, 2 навчальні заклади, 2 пожежно-рятувальні частини, будівля відділу поліції.

Також, внаслідок авіаудару керованими авіаційними бомбами по житловому кварталу міста Берислав та селам Бериславського району Херсонської області є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали Новоселівське, Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Григорівка, Верхньокам’янське, Хромове, Кліщіївка, Нью-Йорк, Авдіївка, Новобахмутівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Старомайорське, Володине Донецької області; Новодарівка, Новоданилівка Запорізької області; Зміївка, Берислав, Новоберислав, Одрадокам’янка, Миколаївка, Ольгівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Сили оборони уразили 3 склади боєприпасів та радіолокаційну станцію ППО ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 склади боєприпасів, 6 артилерійських засобів та радіолокаційну станцію ППО противника.

  • В Інституті вивчення війни заявили, що російські військові з 10 по 20 жовтня втратили під Авдіївкою від 109 до 200 одиниць техніки.
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