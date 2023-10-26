Армія РФ втратила під Авдіївкою від 109 до 200 одиниць техніки, – ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Український офіцер запасу зазначив, що більшість російських втрат становлять передусім бойові броньовані машини, такі як БМП-1 та БМП-2 та МТ-ЛБ; танки Т-72, Т-64, Т-80; бронетранспортери БТР; та інші транспортні засоби.

Він також заявив, що втрати російської техніки в районі Авдіївки перевищили їхні втрати під час невдалої переправи через Сіверський Донець у травні 2022 року та, ймовірно, перевищать втрати в районі Вугледара в період з листопада 2022 року по квітень 2023 року.

Цифри можуть зрости – близько десятка машин не включено до списку втрат через невідповідність зображень.

Два інші незалежні джерела оцінюють, що російські сили втратили близько 200 військових машин біля Авдіївки.