Армія РФ втратила під Авдіївкою від 109 до 200 одиниць техніки, – ISW
Супутникові знімки свідчать, що російські військові з 10 по 20 жовтня втратили під Авдіївкою від 109 до 200 одиниць техніки
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Український офіцер запасу зазначив, що більшість російських втрат становлять передусім бойові броньовані машини, такі як БМП-1 та БМП-2 та МТ-ЛБ; танки Т-72, Т-64, Т-80; бронетранспортери БТР; та інші транспортні засоби.
Він також заявив, що втрати російської техніки в районі Авдіївки перевищили їхні втрати під час невдалої переправи через Сіверський Донець у травні 2022 року та, ймовірно, перевищать втрати в районі Вугледара в період з листопада 2022 року по квітень 2023 року.
Цифри можуть зрости – близько десятка машин не включено до списку втрат через невідповідність зображень.
Два інші незалежні джерела оцінюють, що російські сили втратили близько 200 військових машин біля Авдіївки.
- Увечері 25 жовтня у Генштабі повідомили, що Сили оборони відбили 12 атак росіян на Авдіївському напрямку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.31 Купівля 37.31Продаж 38
- EUR Купівля 39.47Продаж 40.51
- Актуальне
- Важливе