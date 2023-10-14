В ISW назвали провальними спроби атак армії РФ на Авдіївку

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Джерела аналітиків стверджували, що російські сили продовжували атакувати райони на північ і південь від Авдіївки, а геолокаційні кадри, опубліковані 12 і 13 жовтня, вказують на те, що російські сили просунулися на південь від Красногорівки (5 км на північ від Авдіївки) і на південний схід від Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки).

Російські джерела також опублікували повідомлення про попередні заяви щодо російського контролю над Авдіївським коксохімічним заводом, і ISW не знайшло жодного доказу того, що російські сили контролюють завод на момент публікації.

Українські військові повідомили, що українські сили продовжують відбивати російські атаки навколо Авдіївки. Російський військовий блогер зазначив, що ЗСУ використовують мінні поля, щоб уповільнити просування росіян на авдіївському напрямку.

Російський доброволець у 4-й бригаді так званої "ЛНР" (2-й армійський корпус, Південний військовий округ) заявив, що зношені стволи знижують точність російської артилерії поблизу Авдіївки.

Також він оцінив, що російські сили можуть "стиснути [український] периметр", захопивши менш укріплену українську територію поблизу Авдіївки, але висловив занепокоєння, що російські генерали неправильно витлумачать ці обмежені просування та спробують прискорити наступальні зусилля на Авдіївку.

Доброволець зазначив, що таке неправильне тлумачення може призвести до того, що російські війська будуть "бити по бетонних укріпленнях", поки їхні сили не закінчаться.

Ключові висновки: