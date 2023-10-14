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"Прогрес виглядає дуже мізерним": Кірбі про наступ росіян біля Лимана та Авдіївки

14 жовтня, 2023 субота
08:41
Війна з Росією Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі

Новий наступ російської армії біля Лимана та Авдіївки не став сюрпризом для Сполучених Штатів. Там впевнені, що українські захисники відіб'ють атаку окупантів

Про це заявив координатор Ради безпеки Білого дому Джон Кірбі, пише "Голос Америки".

"Як це було і під час невдалого зимового наступу Росії минулого року здається, російські військові використовують тактику хвильових атак, коли вони кидають маси погано навчених солдатів прямо на поле бою без належного екіпірування", - заявив Кірбі.

За його словами, Росія не зважає на життя власних солдатів "добровільно жертвуючи ними заради досягнення своїх цілей". Тим часом Україна, зауважив він, "ефективно та розумно воює".

"Українці важко працюють, щоб відбити ці наступальні маневри. І, як видається, так і відбувається. Прогрес російських підрозділів, навіть там де він є, виглядає дуже мізерним", - сказав він. 

Проте він наголосив, що подібна поведінка російської армії показує, що "конгрес дотримувався своїх зобов’язань перед українським народом і вживав заходів для збереження нашої підтримки".

Що відомо про російський наступ біля Авдіївки

11 жовтня в Інституті вивчення війни зазначили, що російська окупаційна армія активізувала наступ навколо Авдіївки на Донеччині. Місто майже 10 років є прифронтовим, і нині окупанти намагаються взяти його в кільце

Натомість Генштаб повідомив, що на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще 8 атак в районах східніше Степового та південно-східніше Сєверного Донецької області.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що російські терористи кинули до 2 тис. особового складу для масованого наступу у районі Авдіївки.

12 жовтня експерти Інститут вивчення війни (ISW) назвали справжні причини наступу росіян на Авдіївку.

Віталій Барабаш також зауважив, що противник робить спроби зосередитися на півночі від міста, проводить безуспішні штурмові дії.

13 жовтня стало відомо, що за три дні російські війська захопили 4,52 квадратних кілометрів території з різних напрямків біля Авдіївки. Окупанти зазнають значних втрат у техніці та живій силі.

Україна
російська армія
Авдіївка
США
Джон Кірбі
Світ про Україну
Лиман
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