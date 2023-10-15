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Битва за Авдіївку вплине на контрнаступ ЗСУ незалежно від того, чого доб’ється РФ, - The Economist

15 жовтня, 2023 неділя
13:26
Війна з Росією на фото наслідки обстрілу Авдіївки

Незалежно від того, вдасться російським військам захопити Авдіївку на Донеччині чи ні, це все ще матиме негативний вплив на тривалий український контрнаступ на півдні

Про це пише видання The Economist.

Зазначається, що наступ на прифронтову Авдіївку, який Росія почала 9 жовтня, це один з найбільших кроків окупантів з весни минулого року, метою якого стала спроба створити котел навколо українських захисників і змінити наратив війни на такий, в якому ініціатива знову переходить до Росії.

Без сумніву, Росія виділила значні ресурси для цієї операції. Українські чиновники стверджують, що до Авдіївки було перекинуто до трьох батальйонів. Їх підтримують танки, БМП і літаки, що запускають на відстані високоточні керовані "планерні бомби".

"Подібно до того, як Україна влітку виявила, що прорвати добре підготовлену оборону надзвичайно важко, так само і росіяни, схоже, були жорстко покарані за свій штурм Авдіївки", - пише The Economist.

Там додають, що територіальні здобутки Росії поки що оцінюються в менш ніж 5 кв. км. 

The Economist допускає, що гіпотетична  втрата Авдіївки стала б ударом по українському бойовому духу. Як і Бахмут до цього, місто стало своєрідним символом українського опору. Воно вистояло проти 8 років періодичних нападів російських сил.

За останні 18 місяців Авдіївка витримала серію штурмів і масованих артилерійських обстрілів. У квітні російські спроби оточити місто лише частково увінчалися успіхом. У відповідь Україна відправила резерви в цей район і створила нові, добре укріплені оборонні позиції. Вони розташовані поруч з 200-метровим териконом, створеним Авдіївським коксохімічним заводом (до війни одним з найбільших виробників коксу в Європі).

За даними американського уряду, наступальні амбіції Росії можуть посилитися в наступні тижні після прибуття 300 морських контейнерів з боєприпасами. Ці поставки зброї були завершені 1 жовтня. Чиновники кажуть, що ця передача включала велику кількість артснарядів, які можуть сильно вплинути на хід бойових дій. Український контрнаступ спирався на масивні поставки снарядів з Південної Кореї, і інтенсивність вогню неминуче знизиться в найближчі місяці.

"Боротьба за коксохімічний завод і золовідвал, ймовірно, буде важкою і запеклою найближчими днями. Незалежно від того, чи опиниться Авдіївка в руках росіян, чи ні, це все одно матиме негативний вплив на продовження українського контрнаступу на півдні", - припускають у The Economist.

Там також наголошують, що прогрес на цьому напрямку сповільнився після звільнення Роботиного в серпні. Західні чиновники скептично ставляться до того, що лінія фронту зміниться до настання зими. Якщо Україні доведеться посилити авдіївський фронт, можливо, доведеться перекинути частину сил, які воюють на південь від Оріхова. Це ще більше зменшить шанси на прорив до настання зими.

Що відомо про російський наступ біля Авдіївки

11 жовтня в Інституті вивчення війни зазначили, що російська окупаційна армія активізувала наступ навколо Авдіївки на Донеччині. Місто майже 10 років є прифронтовим, і нині окупанти намагаються взяти його в кільце

Натомість Генштаб повідомив, що на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще 8 атак в районах східніше Степового та південно-східніше Сєверного Донецької області.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що російські терористи кинули до 2 тис. особового складу для масованого наступу у районі Авдіївки.

12 жовтня експерти ISW зазначило, що спроби атак росіян у районі Авдіївки навряд чи призведуть до ширших оперативних та стратегічних переваг, проте вони мають іншу мету - скувати українські сили та не допустити їхньої передислокації на інші ділянки фронту.

Барабаш також зауважив, що противник робить спроби зосередитися на півночі від міста, проводить безуспішні штурмові дії.

13 жовтня стало відомо, що за три дні російські війська захопили 4,52 кв. км території з різних напрямків біля Авдіївки. Окупанти зазнають значних втрат у техніці та живій силі.

Офіцер "Легіону Свободи", майор МВС Максим Морозов розповів про нову тактику ворога біля Авдіївки зазначивши, що ситуація близька до критичної. Водночас головний редактор видання Defense Express Олег Катков вважає, що російські війська готові до довготривалої наступальної операції на Авдіївському напрямку.

Уже 14 жовтня в Інституті вивчення війни прозвітували, що спроби РФ атакувати Авдіївку минулої доби провалилися – їх наступ може перетворитись у "биття в бетонну стіну". Сили оборони за добу на Авдіївському напрямку відбили близько 20 атак окупантів.

Координатор Ради безпеки Білого дому Джон Кірбі наголосив, що новий наступ російської армії біля Лимана та Авдіївки не став сюрпризом для Сполучених Штатів, і зазначив, що українські захисники відіб'ють атаку окупантів.

Пізніше речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що на Авдіївському напрямку фіксується значне зменшення бронетехніки ворога.

Згодом стало відомо, що російські окупанти встановили нову дату повного виходу на адміністративні кордони Донецької області - до 31 грудня 2023 року вони планують окупувати увесь регіон. Водночас уже зараз росіяни знищують Авдіївку. 

15 жовтня аналітики ISW розказали, що російські війська стикаються з рядом серйозних проблем під час наступу на Авдіївку. Зокрема, йдеться про оборонні укріплення українських військових та проблеми з медичним забезпеченням у самій армії РФ.

Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Авдіївка
наступ ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ
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