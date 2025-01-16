На Курщині українські десантники взяли у полон 27 російських військових

Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Серед полонених – офіцери, сержанти та солдати з мотострілецьких підрозділів, морської піхоти, повітряно-десантних військ та інших військових частин, представники різних регіонів РФ і тимчасово окупованого Севастополя.

"Опинившись у скрутній бойовій ситуації, вони зробили правильний вибір – добровільно склали зброю, що і врятувало їм життя. Всім пораненим відразу була надана перша медична допомога", – йдеться в повідомленні.

Десантники закликали й інших російських солдатів не чинити опір і здаватися в полон.