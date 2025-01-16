На Курщині українські десантники взяли у полон 27 російських військових
Українські десантники разом із суміжними підрозділами взяли у полон 27 військовослужбовців противника в Курській області РФ
Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Серед полонених – офіцери, сержанти та солдати з мотострілецьких підрозділів, морської піхоти, повітряно-десантних військ та інших військових частин, представники різних регіонів РФ і тимчасово окупованого Севастополя.
"Опинившись у скрутній бойовій ситуації, вони зробили правильний вибір – добровільно склали зброю, що і врятувало їм життя. Всім пораненим відразу була надана перша медична допомога", – йдеться в повідомленні.
Десантники закликали й інших російських солдатів не чинити опір і здаватися в полон.
- Президент Володимир Зеленський повідомляв, що за п'ять місяців Курської операції втрати росіян сягнули 30-35 тисяч осіб пораненими та убитими.
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