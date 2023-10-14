Очікуємо ще невеликого продовження: ЗСУ про наступ ворога на Авдіївку

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Противник на Авдіївку кинув усе, що мав, але очікуємо ще невеликого продовження. Наразі фіксуємо значне зменшення бронетехніки, яка наступає на наші позиції. Також втрати особового складу окупантів продовжують зростати. Ворог має низьку якість тактичної польової медицини, і значна частина поранених швидко перетворюється на безповоротні втрати", - підкреслив Штупун.

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку також додав, що ворог не полишає спроб прорвати нашу оборону, але без успіху.

"Сили оборони України відбили близько 20 атак ворога в районі населених пунктів Авдіївка, Керамік, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове Донецької області", - зазначив Штупун.