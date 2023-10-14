Окупанти мають подвійну мету щодо наступу на Авдіївку, - боєць ЗСУ

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Наступом на Авдіївку окупанти мають подвійну мету. По-перше, вони вважають, що змусять керівництво ЗСУ трохи підтягнути туди резерви з південного напрямку, чи з Бахмута. По-друге, їм вкрай необхідна якась політична заява, щось зрівняти з землею й формально взяти", - пояснив Сазонов.

Військовослужбовець ЗСУ також додав, що наступом на Авдіївку окупанти сподіваються змусити Київ почати переговори.

"Якщо росіяни зможуть зруйнувати Авдіївку, як Бахмут, і формально зайти на ці груди битої цегли, то це буде аргумент для внутрішньої аудиторії. Це також аргумент для міжнародних партнерів України. Мовляв, український контрнаступ вже не йде, а ми просуваємось і взяли Авдіївку, тому треба садити Київ за стіл переговорів. І ця політична ціль важливіша за тактичну щодо перетягування українських резервів", - підкреслив Сазонов.

Новий наступ російської армії біля Лимана та Авдіївки не став сюрпризом для Сполучених Штатів. Там впевнені, що українські захисники відіб'ють атаку окупантів

Що відомо про російський наступ біля Авдіївки

11 жовтня в Інституті вивчення війни зазначили, що російська окупаційна армія активізувала наступ навколо Авдіївки на Донеччині. Місто майже 10 років є прифронтовим, і нині окупанти намагаються взяти його в кільце

Натомість Генштаб повідомив, що на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще 8 атак в районах східніше Степового та південно-східніше Сєверного Донецької області.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що російські терористи кинули до 2 тис. особового складу для масованого наступу у районі Авдіївки.

12 жовтня експерти Інститут вивчення війни (ISW) назвали справжні причини наступу росіян на Авдіївку.

Віталій Барабаш також зауважив, що противник робить спроби зосередитися на півночі від міста, проводить безуспішні штурмові дії.

13 жовтня стало відомо, що за три дні російські війська захопили 4,52 квадратних кілометрів території з різних напрямків біля Авдіївки. Окупанти зазнають значних втрат у техніці та живій силі.