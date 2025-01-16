Аналітик Умланд пояснив, чому Шольц перед виборами не ризикує давати Україні ще один пакет допомоги на 3 млрд євро

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Зараз іде в Німеччині інша дискусія про новий пакет. І там навіть в уряді є конфлікт між, з одного боку, зеленими і, з іншого боку, соціал-демократами щодо прийняття цього нового пакета. Йдеться про 3 мільярди євро. І навіть серед соціал-демократів, наскільки я розумію, є непорозуміння - між Пісторіусом, міністром оборони, і канцлером Шольцом, який зараз перед виборами, що мають відбутися 23 лютого, не хоче прийняти рішення стосовно цього нового пакету", - сказав він.

Андреас Умланд зауважив, що через економічну стагнацію в Німеччині і складну бюджетну ситуацію щодо питання допомоги, зокрема надання ракет до систем IRIS-T, більше дискутують.

"І тому щодо цієї допомоги більше дискутують. І я думаю, тому Шольц і не хоче зараз прийняти це рішення. Він не настільки проросійський або антиукраїнський, як його іноді намагаються показати. Зараз будуть вибори і тому, я думаю, це рішення буде, але після виборів, у мене таке відчуття. А зараз він просто не хоче піднімати цю тему, тому що є, на жаль, велика частина суспільства, яка стала більш скептично ставитися до цієї допомоги", - зауважив аналітик.

Водночас він зазначив, що, найімовірніше, Шольц не буде переобраний, але він все одно продовжить бути на посаді, поки не сформується новий уряд. Тому, можливо, за словами Андреаса Умланда, Шольц підтримає цей пакет допомоги вже після виборів.

"Я не знаю, що там станеться, і коли буде це рішення. Він (Шольц, - ред.) залишиться ще канцлером, поки не буде сформований новий уряд. І це може тривати довго, тому що там треба буде створити коаліційний уряд. Найімовірніше, новим канцлером буде Фрідріх Мерц, і він ще до того, як стане канцлером, буде намагатися створити урядову коаліцію в парламенті. І поки його не виберуть і не підтвердять цю нову коаліцію, Шольц залишиться канцлером. Тому він ще може навіть сам прийняти після виборів це рішення. Чи він це зробить, або це потім Мерц зробить, я не знаю", - додав аналітик.