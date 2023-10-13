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Ексклюзив

"Ситуація навколо Авдіївки близька до критичної": майор МВС Морозов розповів про нову тактику ворога

13 жовтня, 2023 п'ятниця
09:33
Війна з Росією Авдіївка

Офіцер "Легіону Свободи", майор МВС Максим Морозов розповів про нову тактику ворога біля Авдіївки зазначивши, що ситуація близька до критичної

Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".

"Ситуація надзвичайно різка, близько критичної. Збройні Сили України титанічно боронять Авдіївку. Ворог має резерви живої сили, атаки відбуваються постійно, я можу сказати, що хвилю масову, яка була 10 жовтня, було ліквідовано, ті цілі, які вони ставили ми повністю нівелювали", - зазначив він.

Морозов зауважив, що зараз окупанти повністю змінили тактику - атакують малими групами від 8 до 20 людей.

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"Але маючи достатньо серйозний резерв у своїх бійцях, вони кидають їх на ці штурми та вони достатньо небезпечні і їх багато. Тобто це ситуація дуже різка на фронті, постійно потребуємо логістичної допомоги. Тому, я думаю, що зараз вони групуються і будуть намагатися перерізати дорогу, мабуть, будуть використовувати там певну техніку. Ситуація достатньо серйозна і важка", - наголосив він.

Що відомо про російський наступ біля Авдіївки

11 жовтня в Інституті вивчення війни зазначили, що російська окупаційна армія активізувала наступ навколо Авдіївки на Донеччині. Місто майже 10 років є прифронтовим, і нині окупанти намагаються взяти його в кільце

Натомість Генштаб повідомив, що на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще 8 атак в районах східніше Степового та південно-східніше Сєверного Донецької області.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Бараьаш заявив, що російські терористи кинули до 2 тис. особового складу для масованого наступу у районі Авдіївки.

12 жовтня експерти Інститут вивчення війни (ISW) назвали справжні причини наступу росіян на Авдіївку.

Віталій Барабаш також зауважив, що противник робить спроби зосередитися на півночі від міста, проводить безуспішні штурмові дії.

13 жовтня стало відомо, що за три дні російські війська захопили 4,52 квадратних кілометрів території з різних напрямків біля Авдіївки. Окупанти зазнають значних втрат у техніці та живій силі.

російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Авдіївка
втрати окупантів
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