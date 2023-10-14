Росіяни планують до кінця року вийти на адмінкордони Донецької області, - очільник Авдіївської МВА

Про це повідомив очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі Українського радіо.

"Вони поставили чергову дату виходу на адміністративні кордони Донецької області. Тепер це 31 грудня. Тобто до кінця року їм поставлена задача вийти на адмінкордони Донецької області", - сказав він.

За словами голови Авдіївської МВА, російські війська розуміють, що у разі окупації Авдіївки їм буде простіше дійти до Покровська та інших населених пунктів. Через це для них важливо "взяти висоти" міста.

Ситуація в Авдіївці

Барабаш також пояснив, чому Авдіївка стратегічно важлива для окупантів.

"По-перше, вона дуже близько до Донецька. Між крайніми вулицями Авдіївки та Донецька трохи більше 6 кілометрів. І найголовніше те, що це стратегічна висота. Вся Авдіївка і більшість територій навколо - це панівні висоти й саме тому для нас це важливо. Вони хочуть захопити ці висоти. Не дати можливості нам контролювати дуже серйозну ділянку фронту біля Донецька. Це понад 50 кілометрів лінії фронту. Тим більше це лінія фронту, яка наближена до Донецька", - розповів Барабаш.

Він також додав, що росіяни хочуть відвернути увагу Сил оборони України і не дати можливості перекинути українські сили на інші напрямки. Водночас в окупантів є проблеми і на Бахмутському напрямку, і на Запорізькому. Таким чином, вони намагаються трохи "скувати" наші сили саме на Авдіївському напрямку.

"Ще одна важлива для них річ — це те, що вони чекали головного удару нашого контрнаступу саме на Донецьк. Дуже багато було такої інформації в їхніх телеграм-каналах. І вони зараз це так подають, що буцімто вони попередили ймовірний основний удар контрнаступу саме на столицю "недореспубліки", що вони почали першими ці наступальні дії.

Ну і, напевно, одне з найголовніших для них — їм була потрібна бодай якась "перемога". Бо останнім часом з цим у них якось не дуже. І саме для цього була вибрана Авдіївка, яка з 2014-го року поруч, втім незламна, яку вони не можуть взяти, що тільки вони не робили за ці всі роки. Нічого в них не виходить", - наголосив голова Авдіївської МВА.

Водночас він зазначив, що жодної стратегічної висоти окупантам не вдалося взяти, тому вони просто "стирають" Авдіївку.

"Дуже багато військ з тієї сторони. І всі ці свої невдачі на полі бою, вони зараз намагаються компенсувати великою кількістю авіаракетних та артилерійських ударів по місту. Місто дійсно стирають", - заявив Барабаш.

Що відомо про російський наступ біля Авдіївки

11 жовтня в Інституті вивчення війни зазначили, що російська окупаційна армія активізувала наступ навколо Авдіївки на Донеччині. Місто майже 10 років є прифронтовим, і нині окупанти намагаються взяти його в кільце

Натомість Генштаб повідомив, що на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще 8 атак в районах східніше Степового та південно-східніше Сєверного Донецької області.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що російські терористи кинули до 2 тис. особового складу для масованого наступу у районі Авдіївки.

12 жовтня експерти ISW зазначило, що спроби атак росіян у районі Авдіївки навряд чи призведуть до ширших оперативних та стратегічних переваг, проте вони мають іншу мету - скувати українські сили та не допустити їхньої передислокації на інші ділянки фронту.

Барабаш також зауважив, що противник робить спроби зосередитися на півночі від міста, проводить безуспішні штурмові дії.

13 жовтня стало відомо, що за три дні російські війська захопили 4,52 кв. км території з різних напрямків біля Авдіївки. Окупанти зазнають значних втрат у техніці та живій силі.

Офіцер "Легіону Свободи", майор МВС Максим Морозов розповів про нову тактику ворога біля Авдіївки зазначивши, що ситуація близька до критичної. Водночас головний редактор видання Defense Express Олег Катков вважає, що російські війська готові до довготривалої наступальної операції на Авдіївському напрямку.

Уже 14 жовтня в Інституті вивчення війни прозвітували, що спроби РФ атакувати Авдіївку минулої доби провалилися – їх наступ може перетворитись у "биття в бетонну стіну". Сили оборони за добу на Авдіївському напрямку відбили близько 20 атак окупантів.

Координатор Ради безпеки Білого дому Джон Кірбі наголосив, що новий наступ російської армії біля Лимана та Авдіївки не став сюрпризом для Сполучених Штатів, і зазначив, що українські захисники відіб'ють атаку окупантів.

Пізніше речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що на Авдіївському напрямку фіксується значне зменшення бронетехніки ворога.