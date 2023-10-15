В ISW розповіли, з якими проблемами стикаються росіяни під час атак на Авдіївку

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російський інформаційний простір залишається розділеним щодо перспектив російських успіхів під Авдіївкою та поточних можливостей України.

Деякі ворожі джерела напередодні стверджували, що українські оборонні укріплення становлять серйозну проблему для просування росіян навколо Авдіївки.

Крім того, проблеми Росії з медичним забезпеченням також перешкоджають просуванню в районі Авдіївки. 12 жовтня одне російське джерело заявило, що в окупованій Горлівці та Донецьку біля Авдіївки не вистачає хірургів, і закликало російських лікарів їхати на фронт, щоб допомогти лікувати поранених солдатів.

Так само 14 жовтня речник Таврійського угруповання військ України полковник Олександр Штупун заявив, що більшість втрат росіян на Авдіївському напрямку спричинені неякісною медичною допомогою та заповненістю місцевих лікарень.

Інші ж російські військові блогери продовжували хвалити наступальні зусилля РФ 13 і 14 жовтня і повторювали бажаний наратив Кремля про те, що український контрнаступ закінчився.

Один російський військовий блогер попередив, що російські офіційні особи та джерела, ймовірно, занадто швидко відкинули український контрнаступ, і зазначив, що ще занадто рано визначати, чи переростуть російські атаки під Авдіївкою в організовану наступальну операцію.

Що відомо про російський наступ біля Авдіївки

11 жовтня в Інституті вивчення війни зазначили, що російська окупаційна армія активізувала наступ навколо Авдіївки на Донеччині. Місто майже 10 років є прифронтовим, і нині окупанти намагаються взяти його в кільце

Натомість Генштаб повідомив, що на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще 8 атак в районах східніше Степового та південно-східніше Сєверного Донецької області.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що російські терористи кинули до 2 тис. особового складу для масованого наступу у районі Авдіївки.

12 жовтня експерти ISW зазначило, що спроби атак росіян у районі Авдіївки навряд чи призведуть до ширших оперативних та стратегічних переваг, проте вони мають іншу мету - скувати українські сили та не допустити їхньої передислокації на інші ділянки фронту.

Барабаш також зауважив, що противник робить спроби зосередитися на півночі від міста, проводить безуспішні штурмові дії.

13 жовтня стало відомо, що за три дні російські війська захопили 4,52 кв. км території з різних напрямків біля Авдіївки. Окупанти зазнають значних втрат у техніці та живій силі.

Офіцер "Легіону Свободи", майор МВС Максим Морозов розповів про нову тактику ворога біля Авдіївки зазначивши, що ситуація близька до критичної. Водночас головний редактор видання Defense Express Олег Катков вважає, що російські війська готові до довготривалої наступальної операції на Авдіївському напрямку.

Уже 14 жовтня в Інституті вивчення війни прозвітували, що спроби РФ атакувати Авдіївку минулої доби провалилися – їх наступ може перетворитись у "биття в бетонну стіну". Сили оборони за добу на Авдіївському напрямку відбили близько 20 атак окупантів.

Координатор Ради безпеки Білого дому Джон Кірбі наголосив, що новий наступ російської армії біля Лимана та Авдіївки не став сюрпризом для Сполучених Штатів, і зазначив, що українські захисники відіб'ють атаку окупантів.

Пізніше речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що на Авдіївському напрямку фіксується значне зменшення бронетехніки ворога.

Згодом стало відомо, що російські окупанти встановили нову дату повного виходу на адміністративні кордони Донецької області - до 31 грудня 2023 року вони планують окупувати увесь регіон. Водночас уже зараз росіяни знищують Авдіївку.