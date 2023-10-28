Окупанти не можуть виправдати надії Кремля щодо захоплення Авдіївки, - британська розвідка

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

"Протягом останнього тижня тривають важкі, але безрезультатні бої навколо міста Авдіївка Донецької області, де Росія розпочала масштабний наступ у середині жовтня 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що РФ відправила на цей напрямок до 8 бригад. За даними розвідки, вони, ймовірно, зазнали одних з найвищих втрат серед російських військ у 2023 році.

Натомість російські пропагандисти почали різко критикувати так звану російську операцію біля Авдіївки. Розвідники вважають, що основний військово-політичний виклик Росії залишається таким же, як і протягом більшої частини війни.

"Політичні лідери вимагають захоплення більшої території, але військові не можуть здійснити ефективні наступальні дії оперативного рівня", - додали у розвідці.