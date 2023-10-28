Окупанти не можуть виправдати надії Кремля щодо захоплення Авдіївки, - британська розвідка
Російські лідери вимагають від військових захоплення більшої території, проте окупанти не можуть здійснити ефективні наступальні дії в районі Авдіївки
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
"Протягом останнього тижня тривають важкі, але безрезультатні бої навколо міста Авдіївка Донецької області, де Росія розпочала масштабний наступ у середині жовтня 2023 року", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що РФ відправила на цей напрямок до 8 бригад. За даними розвідки, вони, ймовірно, зазнали одних з найвищих втрат серед російських військ у 2023 році.
Натомість російські пропагандисти почали різко критикувати так звану російську операцію біля Авдіївки. Розвідники вважають, що основний військово-політичний виклик Росії залишається таким же, як і протягом більшої частини війни.
"Політичні лідери вимагають захоплення більшої території, але військові не можуть здійснити ефективні наступальні дії оперативного рівня", - додали у розвідці.
- В Інституті вивчення війни вважають, що великі втрати російської техніки навколо Авдіївки, ймовірно, підірвуть наступальний потенціал РФ в довгостроковій перспективі.
- Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 27 жовтня, провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком та поділився ситуацією на фронті.
- Офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький зазначив, що Сили оборони успішно відбивають атаки російських сил поблизу Авдіївки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.3 Купівля 37.3Продаж 37.99
- EUR Купівля 39.45Продаж 40.49
- Актуальне
- Важливе