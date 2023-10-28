"Погода стала на наш бік": офіцер ЗСУ про ситуацію навколо Авдіївки

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Міцно тримаємо позиції навколо Авдіївки, усі наступальні спроби противника відбиваються. Сили оборони знищують ворога. Наразі нам допомагає погода, природа стала на наш бік, і технікою заїхати на поле бою практично неможливо", - підкреслив Цехоцький.

За словами офіцера, ситуація навколо Авдіївських териконів перебуває під вогневим контролем ЗСУ.

"За останню добу тільки нашою бригадою було знищено понад 30 окупантів. Виявлено фортифікаційні бліндажі, підбита техніка загарбників. Сил та засобів, щоб виконати завдання, яке перед ворогом поставило їхнє командування, у них нема. Стрілецьких боїв на нашій ділянці фронту не зафіксовано", - додав Цехоцький.