"Погода стала на наш бік": офіцер ЗСУ про ситуацію навколо Авдіївки
Офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький зазначив, що Сили оборони успішно відбивають атаки російських сил поблизу Авдіївки
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Міцно тримаємо позиції навколо Авдіївки, усі наступальні спроби противника відбиваються. Сили оборони знищують ворога. Наразі нам допомагає погода, природа стала на наш бік, і технікою заїхати на поле бою практично неможливо", - підкреслив Цехоцький.
За словами офіцера, ситуація навколо Авдіївських териконів перебуває під вогневим контролем ЗСУ.
"За останню добу тільки нашою бригадою було знищено понад 30 окупантів. Виявлено фортифікаційні бліндажі, підбита техніка загарбників. Сил та засобів, щоб виконати завдання, яке перед ворогом поставило їхнє командування, у них нема. Стрілецьких боїв на нашій ділянці фронту не зафіксовано", - додав Цехоцький.
- В Інституті вивчення війни вважають, що великі втрати російської техніки навколо Авдіївки, ймовірно, підірвуть наступальний потенціал РФ в довгостроковій перспективі.
- Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 27 жовтня, провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком та поділився ситуацією на фронті.
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