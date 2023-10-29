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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Армія РФ намагається оточити Авдіївку, щоб "посадити" Україну за стіл перемовин, - військовий оглядач Попович
Ексклюзив

Армія РФ намагається оточити Авдіївку, щоб "посадити" Україну за стіл перемовин, - військовий оглядач Попович

29 жовтня, 2023 неділя
12:13
Війна з Росією

В РФ вважають, якщо їхня армія переможе під Авдіївкою, це дасть їм можливість провести перемовини з Україною і домогтися "заморозки" війни на умовах Кремля

Про це розповів військовий оглядач Денис Попович в етері телеканалу Еспресо.

В них є мета оточити Авдіївку, здобути там перемогу, щоб її "покласти на стіл", каже Попович.

"Я не знаю чому вони вважають, що ми погодимося вести перемовини з ними. Але при досягненні цієї мети вони розраховують на те, що "посадять" Україну за стіл перемовин для того, щоб зупинити цю війну на актуальній лінії фронту. Тобто з урахуванням тих територій, які вони захопили, зокрема на Херсонщині, в Запорізькій, Донецькій області. А далі, ймовірно, вони планують накопичувати сили і в якійсь середньостроковій перспективі знову розпочати наступ вже на більш вигідних умовах", - повідомив Попович.

За його словами, окупанти будуть продовжувати продавлювати нашу оборону в Авдіївці. Десятки російських бригад та полків вже готові наступати на Авдіївку. 

"Ситуація там важка, окупанти далі будуть перекидати туди підкріплення для того, щоб здійснити оточення Авдіївки і домогтися цілей. Вони йдуть вперед, у них є певні успіхи на півночі Авдіївки, оскільки саме там вони зараз просунулись до залізниці. На півдні від Авдіївки в них менше просувань, частково там ЗСУ намагаються відбивати позиції РФ", - зазначив військовий оглядач.

В загальному вимірі окупанти вважають, що міжнародна ситуація зараз для них є сприятливою стосовно таких цілей, оскільки незрозуміло що буде з допомогою від США Україні, додав Попович.

"Новий спікер Палати представників наче каже схальні речі, але поки що це до справи не доходить", - резюмував Попович.

  • В Інституті вивчення війни вважають, що великі втрати російської техніки навколо Авдіївки, ймовірно, підірвуть наступальний потенціал РФ в довгостроковій перспективі.
  • Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 27 жовтня, провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком та поділився ситуацією на фронті.
  • Офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький зазначив, що Сили оборони успішно відбивають атаки російських сил поблизу Авдіївки.
  • 28 жовтня в міністерство оборони Великої Британії повідомили, що окупанти не можуть виправдати надії Кремля щодо захоплення Авдіївки.
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