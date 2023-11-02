Армія РФ готує нові хвилі атак на Авдіївку, попри великі втрати, - ISW

Про це пише Інститут вивчення війни.

Зазначається, що російський пропагандист, який тісно повязаний з Кремлем, стверджує, що окупанти поблизу Авдіївки значно сповільнили темп наземних атак на користь потужного вогню з непрямої наводки по українських передових позиціях і поблизу тилових районів.

"Можливо, російські війська ведуть кампанію блокування українських активів у районі Авдіївки, але цей сильний вогонь, швидше за все, є повітряною та артилерійською підготовкою до поля бою перед новою хвилею російських нападів", - припускають в ISW.

Ймовірно, росіяни готуються перейти до лобових атак під керівництвом піхоти після важкої артилерійської підготовки, щоб компенсувати тяжкі втрати техніки в Авдіївці протягом жовтня.

Проєкт геолокації з відкритим вихідним кодом GeoConfirmed використав комерційно доступні супутникові знімки, щоб переконатися, що з 9 жовтня російські сили отримали щонайменше 197 пошкоджених та знищених транспортних засобів, втративши 99 транспортних засобів під час першої хвилі атак з 9 по 13 жовтня, 94 транспортних кошти під час другої хвилі з 14 по 23 жовтня, а також чотири підтверджених та 18 потенційно втрачених автомобілів з 24 по 31 жовтня.