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Армія РФ готує нові хвилі атак на Авдіївку, попри великі втрати, - ISW

2 листопада, 2023 четвер
06:30
Війна з Росією Авдіївка

Російські окупаційні війська, ймовірно, готуються до чергової хвилі наземних атак біля Авдіївки Донецької області, попри свої великі втрати

Про це пише Інститут вивчення війни.

Зазначається, що російський пропагандист, який тісно повязаний з Кремлем, стверджує, що окупанти поблизу Авдіївки значно сповільнили темп наземних атак на користь потужного вогню з непрямої наводки по українських передових позиціях і поблизу тилових районів.

"Можливо, російські війська ведуть кампанію блокування українських активів у районі Авдіївки, але цей сильний вогонь, швидше за все, є повітряною та артилерійською підготовкою до поля бою перед новою хвилею російських нападів", - припускають в ISW.

Ймовірно, росіяни готуються перейти до лобових атак під керівництвом піхоти після важкої артилерійської підготовки, щоб компенсувати тяжкі втрати техніки в Авдіївці протягом жовтня.

Проєкт геолокації з відкритим вихідним кодом GeoConfirmed використав комерційно доступні супутникові знімки, щоб переконатися, що з 9 жовтня російські сили отримали щонайменше 197 пошкоджених та знищених транспортних засобів, втративши 99 транспортних засобів під час першої хвилі атак з 9 по 13 жовтня, 94 транспортних кошти під час другої хвилі з 14 по 23 жовтня, а також чотири підтверджених та 18 потенційно втрачених автомобілів з 24 по 31 жовтня.

  • Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) пишуть, що Сили оборони мають успіхи під Бахмутом та Роботине та тримають оборону під Авдіївкою, де армія РФ проводить малоефективні "м'ясні" штурми.
  • Російські окупанти намагаються оточили Авдіївку Донецької області та застосовують для цього авіацію. Натомість Сили оборони завдають ворогу значних втрат: 680 бойовиків за добу.
  • Окупанти вже двічі змінили тактику наступу на Авдіївку, але все ж зазнають величезних втрат. Водночас контрнаступ ЗСУ звузився до двох плацдармів на півдні України, а в Криму знову пробили дірку в ППО.
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Авдіївка
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