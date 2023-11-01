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РФ не полишає спроб оточити Авдіївку, на фронті відбулося 68 бойових зіткнень, - Генштаб

1 листопада, 2023 середа
07:16
Новини

Російські окупанти намагаються оточили Авдіївку Донецької області та застосовують для цього авіацію. Натомість Сили оборони завдають ворогу значних втрат

Про це пише Генштаб ЗСУ.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області та Надія Луганської області, де українські захисники відбили понад 10 атак противника.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Кліщіївки та Андріївки, де українські захисники відбили 5 атак окупантів. Також ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Південного Донецької області. Водночас Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку РФ не полишає спроб оточити Авдіївку. Для підтримки своїх військ застосовує авіацію. ЗСУ стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Так, безуспішними були наступальні дії загарбників в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Сєверне, Первомайське, Степове Донецької області, де наші захисники відбили близько 20 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак окупантів.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії біля Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку окупанти намагалися відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мали.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Армія РФ завдала 8 ракетних та 97 авіаційних ударів по території України

Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 8 ракетних та 97 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Крім того, вночі, російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовану авіаційну ракету Х-59 та 20 ударних БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 1 ракету та 18 ударних БПЛА. 

Авіаційних ударів зазнали: Піщане, Новосергіївка, Чернещина, Синьківка, Петропавлівка, Подоли Харківської області; Серебрянське лісництво, Макіївка Луганської області; Верхньокам’янське, Олександропіль, Орлівка, Спірне, Новобахмутівка, Очеретине, Авдіївка, Ласточкіне, Костянтинівка, Веселий Гай, Ганнівка, Новомихайлівка Донецької області; Малинівка, Новоданилівка Запорізької області; Урожайне, Микільське, Іванівка, Берислав, Козацьке, Садове, Тягинка, Львове Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

ЗСУ уразили 3 радіолокаційні станції та 2 склади боєприпасів ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 - по пункту управління та 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 радіолокаційні станції, 2 склади боєприпасів, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 8 артилерійських засобів противника.

  • В Інституті вивчення війни заявили, що українські військові протягом минулої доби 31 жовтня намагалися прорвати російську оборону біля Піщанівки та Пойми. ЗСУ утримують позиції у Кринках та поблизу Антонівського шосе.
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