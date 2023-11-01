ЗСУ намагалися прорвати оборону РФ біля Піщанівки і Пойми на лівобережжі Херсонщини, - ISW

Про це пише Інститут вивчення війни.

Зазначається, що російські пропагандисти стверджували, що станом на 31 жовтня українські війська утримують позиції та продовжують наземні наступи на лівому березі Херсонської області. Також ЗСУ продовжують утримувати позиції в Кринках, біля Антонівського шосе та залізничних мостів.

Пропагандисти припускають, що наразі тривають бої поблизу Кринок та Антонівського залізничного мосту, а українські війська намагалися прорвати російську оборону біля Піщанівки та Пойми.

Операція на лівобережжі Херсонщини

14 і 15 вересня українські військові форсували Дніпро, імовірно, щоб закріпити позиції і підготуватися до наступу на лівий берег Херсонської області. Росіяни стверджують, що ЗСУ готуються форсувати Дніпро ще з липня.

20 вересня у Генштабі ЗСУ розповіли про нові плацдарми Сил оборони на лівому березі Дніпра.

В Інституті вивчення війни заявили, що підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівий берег річки на Херсонщині.

20 жовтня ISW констатував, що українські наступи на лівому березі Дніпра на Херсонщині видаються масштабнішими, ніж ті рейди, що було раніше. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ зберігають присутність вздовж берегової лінії Дніпра та біля Антонівського мосту. Цього ж дня на Херсонщину приїхав Зеленський, де провів нараду та вручив нагороди.

21 жовтня ISW розповіли, що в ЗСУ продовжують вести масштабніші, ніж зазвичай, наземні операції на лівому березі Херсонської області. Зокрема, українські бійці ведуть бої у селі Кринки.

Також за словами керівниці об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, щоб "полегшити життя" правому берегу Дніпра, потрібно очистити частину лівого, який залишається під вогнем російських окупантів.