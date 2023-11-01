Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією ЗСУ намагалися прорвати оборону РФ біля Піщанівки і Пойми на лівобережжі Херсонщини, - ISW

ЗСУ намагалися прорвати оборону РФ біля Піщанівки і Пойми на лівобережжі Херсонщини, - ISW

1 листопада, 2023 середа
06:32
Війна з Росією

Українські військові протягом минулої доби 31 жовтня намагалися прорвати російську оборону біля Піщанівки та Пойми. ЗСУ утримують позиції у Кринках та поблизу Антонівського шосе

Про це пише Інститут вивчення війни. 

Зазначається, що російські пропагандисти стверджували, що станом на 31 жовтня українські війська утримують позиції та продовжують наземні наступи на лівому березі Херсонської області. Також ЗСУ продовжують утримувати позиції в Кринках, біля Антонівського шосе та залізничних мостів.

Пропагандисти припускають, що наразі тривають бої поблизу Кринок та Антонівського залізничного мосту, а українські війська намагалися прорвати російську оборону біля Піщанівки та Пойми.

Операція на лівобережжі Херсонщини

14 і 15 вересня українські військові форсували Дніпро, імовірно, щоб закріпити позиції і підготуватися до наступу на лівий берег Херсонської області. Росіяни стверджують, що ЗСУ готуються форсувати Дніпро ще з липня.

20 вересня у Генштабі ЗСУ розповіли про нові плацдарми Сил оборони на лівому березі Дніпра.

В Інституті вивчення війни заявили, що підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівий берег річки на Херсонщині.

20 жовтня ISW констатував, що українські наступи на лівому березі Дніпра на Херсонщині видаються масштабнішими, ніж ті рейди, що було раніше. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ зберігають присутність вздовж берегової лінії Дніпра та біля Антонівського мосту. Цього ж дня на Херсонщину приїхав Зеленський, де провів нараду та вручив нагороди.

21 жовтня ISW розповіли, що в ЗСУ продовжують вести масштабніші, ніж зазвичай, наземні операції на лівому березі Херсонської області. Зокрема, українські бійці ведуть бої у селі Кринки. 

Також за словами керівниці об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, щоб "полегшити життя" правому берегу Дніпра, потрібно очистити частину лівого, який залишається під вогнем російських окупантів.

Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
путін
31 жовтня, 2023 вiвторок
"Путін починає вимолювати переговори": дипломат Огризко про заяву Шойгу
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
30 жовтня, 2023 понедiлок
Військовим, які не брали участі у бойових діях, загалом виплатили понад 123 млн грн, - Міноборони
мобілізація рф солдати орки
31 жовтня, 2023 вiвторок
В ISW розповіли про ситуацію під Авдіївкою, Бахмутом та на Запоріжжі
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.21
    Купівля 37.21
    Продаж 37.89
  • EUR
    Купівля 39.45
    Продаж 40.45
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
1 листопада
07:22
Сили ППО збили 18 з 20 "шахедів"
07:16
РФ не полишає спроб оточити Авдіївку, на фронті відбулося 68 бойових зіткнень, - Генштаб
07:06
Оновлено
Полтавщина
Нічна атака РФ: "шахеди" влучили в нафтопереробний завод на Полтавщині
07:03
Кіпр та партнери працюють над створенням гуманітарного коридору до Гази, - AP
06:52
Прапор США
Очільник ФБР попередив про зростання загрози терористичних атак у США
06:22
Парад ганьби. Путін
Російські чиновники стурбовані послабленням авторитарного контролю в регіонах на периферії РФ, - ISW
06:14
Суд повернув статус пам'ятки будівлі "Квіти України" в Києві
05:49
F-16
Пентагон назвав орієнтовні терміни навчання пілотів ЗСУ на F-16
05:40
Ізраель Палестина
Колумбія та Чилі відкликають послів в Ізраїлі для консультацій через удари по Газі
04:04
Американські вояки
США розгорнуть додаткові сили на Близькому Сході у складі 300 військових
03:36
Ентоні Блінкен та Дмитро Кулеба
Кулеба у розмові з Блінкеном підкреслив важливість продовження постачання ракет ATACMS Україні
02:34
Палестина
ХАМАС має намір звільнити декілька іноземних заручників
02:19
Кордон між Польщею та Україною
Уряд Латвії ухвалив передачу Україні 20 автомобілів на 56 тис. євро, конфіскованих у нетверезих водіїв
01:43
Ізраїль, влучення ракети, випущеної з південного Лівану
ЦАХАЛ перехопив ліванську ракету "земля - повітря" та уразив точку запуску
01:28
Єнс Столтенберг
Танки, ППО, винищувачі та боєприпаси: Столтенберг заявив, що Україні потрібно більше зброї
01:06
Оновлено
Артем Франков
Помер футбольний журналіст Артем Франков
00:52
Ллойд Остін
Якщо США не допомагатимуть Україні, американським солдатам доведеться воювати в Європі, - Остін
00:45
Анатолій Трубін
Український голкіпер Трубін зіграв третій "сухий" матч за "Бенфіку"
2023, вiвторок
31 жовтня
23:49
Оновлено
Джанні Інфантіно
ЧС-2034 з футболу відбудеться у Саудівській Аравії, - президент ФІФА Інфантіно
23:43
фейк
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 31 жовтня
23:15
Володимир Зеленський
Успіх України в битві за Чорне море – це те, що буде в підручниках історії, - Зеленський
23:06
Прапор Ізраїлю
Болівія оголосила, що розриває дипломатичні відносини з Ізраїлем
22:39
Віталій Миколенко, "Евертон"
Миколенка визнали найкращим лівим захисником АПЛ у жовтні
22:30
Ексклюзив
Махачкала, аеропорт
Путін переляканий, Кремль втратив владу у кавказьких республіках: Наливайченко про події у Махачкалі
22:10
Центр національного спротиву
Рух спротиву "Атеш" почав вербувати агентів у Костромі
21:46
санкції проти Росії
У США затримали трьох росіян, які закуповували підсанкційну електроніку для армії РФ
21:37
Ексклюзив
Реджеп Тайїп Ердоган
ХАМАС і партія Ердогана мають спільне коріння, - військовий оглядач Шарп
21:10
Джабалія
У ЦАХАЛ визнали, що для ліквідації одного з командувачів ХАМАС, завдали удару по табору біженців
21:09
Аналітика
Сергій Згурець
Потреба ЗСУ у боєприпасах, без власного виробництва Україна ніяк не обійдеться. Колонка Сергія Згурця
20:34
газ, ГТС
Уряд затвердив склад наглядової ради Оператора ГТС
20:23
Роботи з розчищення та розширення траншей.
Про людей, мишей і "росіянина-жмура", - фоторепортаж із передової про підготовку бійців до зими
20:06
"Шахтар", Тарас Степаненко, Ліга чемпіонів
"Шахтар" втратив ключового футболіста перед матчем з "Динамо"
20:05
OPINION
Зоя Казанжи
Щеплення від людожерства не сталося
20:02
Ворог веде безуспішні штурмові дії на 5 напрямках фронту, — Генштаб
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 615-го дня війни: "бавовна" на великому військовому заводі у Росії, в окупованому Донецьку потужна пожежа
20:00
Огляд
День Чорного моря: чи переживуть дельфіни війну
19:56
Олександр Усик
Усик зробив важливу заяву стосовно дати бою з Ф'юрі
19:23
Інтерв’ю
Артур Пройдаков
"З перемогою вітали учні у війську": Артур Пройдаков про потрапляння у ТОП-10 кращих вчителів світу
19:03
Санкції
Наступного тижня ЄС оголосить новий пакет санкцій проти РФ, - ЗМІ
18:59
Японія
Російський гелікоптер порушив повітряний простір Японії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV