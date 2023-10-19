ЗСУ висадились на лівому березі Дніпра та прорвали оборону ворога, - ISW
Підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівий берег річки на Херсонщині
Про це повідомляє Інститут вивчення війни ISW.
За даними росЗМІ, дві українські "штурмові групи" висадилися на східному березі Дніпра та прорвали російську оборону, тимчасово зайнявши всю Пойму та позиції на північній околиці Піщанівки. Повідомляється, що станом на 18 жовтня окупанти контролюють лише південну частину Піщанівки.
На геолокованих експертами ISW кадрах, опублікованих 18 жовтня, видно, що українські війська просунулися на північ від Піщанівки та до Пойми.
Занепокоєння військового керівництва РФ здатністю військ відбити потенційну українську наступальну операцію через Дніпро може бути частково пов'язане зі станом російського угрупування військ на лівому березі. Російське командування останніми місяцями залучило відносно більшу кількість елітних підрозділів з херсонського напряму для підтримки оборонних операцій у Запорізькій області.
- Нагадаємо, 14 і 15 вересня українські військові форсували Дніпро, імовірно, щоб закріпити позиції і підготуватися до наступу на лівий берег Херсонської області. Росіяни стверджують, що ЗСУ готуються форсувати Дніпро ще з липня.
- 20 вересня у Генштабі ЗСУ розповіли про нові плацдарми Сил оборони на лівому березі Дніпра.
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