У Генштабі ЗСУ розповіли про нові плацдарми Сил оборони на лівому березі Дніпра

Про це розповів військовий експерт, речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов в етері телеканалу "Еспресо".

"Плацдармів, де відбуваються бойові сутички на лівому березі Дніпра зараз більше ніж три. До того ж відбуваються бойові зіткнення на острівцях, які знаходяться в дельті Дніпра", - розповів Селезньов.

Скоріш за все, в такий спосіб українські Сили оборони намагаються відволікати ворожі ресурси з інших ділянок фронту, каже речник Генерального штабу ЗСУ.

"Якби на цій ділянці був мир та спокій, ворог би мав можливість перекидати всі свої ресурси, зокрема підрозділи 22 армійського корпусу на південь Запорізької області. Але він змушений тримати достатньо серйозні компоненти, сили та засоби для того, щоб не дозволяти розширювати українським силам оборони ті самі плацдарми", - заявив військовий експерт.

На його думку, в найближчій перспективі ті самі пошуково-рейдові дії, сутички, які появились на лівому березі Дніпра будуть працювати і далі.