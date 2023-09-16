ЗСУ форсують Дніпро на Херсонщині, у росіян немає ресурсів щоби завадити цьому, – ISW
14 і 15 вересня українські військові форсували Дніпро, імовірно, щоб закріпити позиції і підготуватися до наступу на лівий берег Херсонської області
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Російські окупаційні джерела заявляють, українські сили нібито активізували свою діяльність на певних островах дельти Дніпра біля Антонівського мосту, щоб закріпити позиції і підготуватися до наступу на лівий берег Херсонської області.
За оцінками ISW, російські сили, ймовірно, не володіють живою силою, необхідною для захисту від атаки на цій ділянці фронту, враховуючи, що російське командування перекинуло декілька підрозділів із Херсонської до Запорізької області.
Окупанти визнають, що російським силам не вистачає можливостей для проведення власних операцій з переправи через річку в цьому районі, зокрема через брак снарядів для артилерії.
- Нагадаємо, росіяни стверджують, що ЗСУ готуються форсувати Дніпро ще з липня.
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