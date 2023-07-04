У Росії занепокоєні, що Україна може форсувати Дніпро, - ISW

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW зазначають, що російські провоєнні блогери скористалися нещодавньою активністю України на лівому березі Херсонської області, щоб закликати до збільшення присутності малих річкових суден і техніки на Дніпрі для того, щоб запобігти подальшому просуванню українських військ.

Російські воєнкори звернулися 2 липня до керівників республік Дагестан і Татарстан, Астраханської області, Краснодарського і Приморського країв з проханням направити на лінію фронту в Херсонській області човни, конфісковані у браконьєрів, зазначивши, що 10 полків і бригад угруповання військ Південного військового округу "Дніпро" гостро потребують цих суден. Глава республіки Дагестан Сергій Меліков відреагував на звернення блогерів 3 липня і наказав вирішити питання про передачу конфіскованих браконьєрських човнів російським військам.

Один з російських воєнкорів закликав відродити флотилію "Дніпро" – спеціальний військовий річковий підрозділ, який брав участь у російсько-турецьких війнах 1735-1739 і 1787-1792 років, громадянській війні в Росії та Другій світовій війні. Він стверджує, що відроджена флотилія "Дніпро" могла б значно покращити становище російських військ на херсонському напрямку, та що це угруповання можна було б посилити простими катерами цивільного використання.

Загальна тривожна реакція російських провоєнних блогерів на нещодавню українську активність на Дніпрі свідчить про те, що вони побоюються здатності України форсувати річку та вважають, що нинішнє командування угруповання "Дніпро" не підготувало достатньою мірою свої війська до такого потенціалу".

Британська розвідка повідомляла 1 липня, що українські військові перетнули Дніпро біля Антонівського мосту під Херсоном і намагаються закріпитися на лівому березі.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

11 червня ЗСУ заявили про звільнення населених пунктів Благодатне, Нескучне та Макарівка, що біля межі Донеччини й Запоріжжя. Зранку 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

26 червня Ганна Маляр повідомила, що за тиждень ЗСУ просунулися від 1 до 2 км на східних напрямках фронту. За час наступу на півдні ЗСУ звільнили 130 квадратних кілометрів. Цього ж дня Сили оборони повернули під контроль України село Рівнопіль Донецької області.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що у рамках літньої кампанії контрнаступу Україна вже звільнила більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вже звільнені ЗСУ населені пункти не були "головною подією" - це лише вступ до великого контрнаступу.

Фахівці Інституту вивчення війни вважають, що російські військові, ймовірно, стягують під Бахмут додаткові сили з інших напрямків у відповідь на українські наступальні операції в цьому районі.