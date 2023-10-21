В ISW розповіли про успіхи операції ЗСУ на лівобережжі Херсонщини

Про це йдеться у звіті ISW.

На кадрах із геолокацією, опублікованих 19 жовтня, видно, що українські війська просунулися на північний схід Кринок. За даними російських джерел, українські сили закріплюються в районі цього села і продовжують зберігати свою присутність у районі Антонівського та залізничного мостів через Дніпро.

Російські блогери також заявляли, що підрозділи ЗСУ просунулися до дороги Козачі Табори - Кринки - Корсунка, перш ніж російські авіаудари відкинули українські війська до північної околиці населеного пункту.

Також повідомлялося про бої в районі Піщанівки. Так, 19 жовтня в Генштабі ЗСУ повідомили, що російська авіація завдала удару по Піщанівці, яка розташована на лівому березі. Аналітики ISW припускають, що на той момент українські сили ще були присутні в населеному пункті.

Операція на лівобережжі Херсонщини

14 і 15 вересня українські військові форсували Дніпро, імовірно, щоб закріпити позиції і підготуватися до наступу на лівий берег Херсонської області. Росіяни стверджують, що ЗСУ готуються форсувати Дніпро ще з липня.

20 вересня у Генштабі ЗСУ розповіли про нові плацдарми Сил оборони на лівому березі Дніпра.

В Інституті вивчення війни заявили, що підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівий берег річки на Херсонщині.

20 жовтня ISW констатував, що український наступ на лівому березі Дніпра на Херсонщині видаються масштабними, ніж ті рейди, що було раніше. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ зберігають присутність вздовж берегової лінії Дніпра та біля Антонівського мосту. Цього ж дня на Херсонщину приїхав Зеленський, де провів нараду та вручив нагороди.