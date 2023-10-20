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В ISW розповіли, які позиції ЗСУ вдалося захопити на лівобережжі Дніпра на Херсонщині

20 жовтня, 2023 п'ятниця
06:38
Війна з Росією ЗСУ

Інститут вивчення війни вважає, що український наступ на лівому березі Дніпра на Херсонщині видаються масштабними, ніж ті рейди, що було раніше. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ зберігають присутність вздовж берегової лінії Дніпра та біля Антонівського мосту

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Відомий російський пропагандист у четвер, 19 жовтня, заявив, що дві українські диверсійно-розвідувальні групи бригади морської піхоти України форсували річку Дніпро, розгромили російські війська у цьому районі та завоювали плацдарм у селищі Кринки.

Він також стверджував, що російська піхота контратакувала та відтіснила українські сили до околиць селища, проте зазначив, що Сили оборони все ще контролюють деякі будинки в Кринках і чекають на підкріплення в цьому районі.

Інший російський блогер заявив, що українські війська використовували більше живої сили в атаках на Кринки, ніж у попередніх атаках. Кілька джерел РФ, у тому числі голова Херсонської обласної окупаційної адміністрації Володимир Сальдо, стверджували, що російські війська успішно відтіснили українські сили з району Пойма-Піщанівка-Підстепне на позиції вздовж узбережжя Дніпра і біля Антонівського залізничного мосту, і що українські війська намагаються відпочити і перегрупуватися під постійними авіаударами і обстрілами з боку окупантів.

  • Нагадаємо, 14 і 15 вересня українські військові форсували Дніпро, імовірно, щоб закріпити позиції і підготуватися до наступу на лівий берег Херсонської області. Росіяни стверджують, що ЗСУ готуються форсувати Дніпро ще з липня.
  • 20 вересня у Генштабі ЗСУ розповіли про нові плацдарми Сил оборони на лівому березі Дніпра.
  • В Інституті вивчення війни заявили, що підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівий берег річки на Херсонщині.
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Контрнаступ ЗСУ
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