В ISW розповіли, які позиції ЗСУ вдалося захопити на лівобережжі Дніпра на Херсонщині

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Відомий російський пропагандист у четвер, 19 жовтня, заявив, що дві українські диверсійно-розвідувальні групи бригади морської піхоти України форсували річку Дніпро, розгромили російські війська у цьому районі та завоювали плацдарм у селищі Кринки.

Він також стверджував, що російська піхота контратакувала та відтіснила українські сили до околиць селища, проте зазначив, що Сили оборони все ще контролюють деякі будинки в Кринках і чекають на підкріплення в цьому районі.

Інший російський блогер заявив, що українські війська використовували більше живої сили в атаках на Кринки, ніж у попередніх атаках. Кілька джерел РФ, у тому числі голова Херсонської обласної окупаційної адміністрації Володимир Сальдо, стверджували, що російські війська успішно відтіснили українські сили з району Пойма-Піщанівка-Підстепне на позиції вздовж узбережжя Дніпра і біля Антонівського залізничного мосту, і що українські війська намагаються відпочити і перегрупуватися під постійними авіаударами і обстрілами з боку окупантів.