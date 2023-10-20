Зеленський приїхав до прикордонників на Херсонщину: провів нараду та вручив нагороди

Про це йдеться на сайті президента.

Президент обговорив ситуацію та умови служби прикордонників України у зонах бойових дій, особливо на Херсонщині. Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко розповів про службу, досягнення та проблеми.

"Велику роботу робите, велику службу несете – міцну службу. 20 років, із яких майже 10 років – це війна проти окупанта. Я хочу подякувати вам за ваше служіння Україні й українцям. Хочу подякувати вашим батькам за те, що виховали таких мужніх людей, а вашим дружинам, чоловікам, близьким побажати бути поруч із вами. Хочу подякувати їм за те, що додають вам цієї мужності", – наголосив Зеленський.

Фото: сайт президента

Президент закликав прикордонників берегти себе і своїх товаришів.

Вони вшанували хвилиною мовчання всіх бійців сил оборони й безпеки України, які загинули в боротьбі з російськими окупантами.