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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Гуменюк розкрила задачу ЗСУ на лівобережжі Херсонщини

Гуменюк розкрила задачу ЗСУ на лівобережжі Херсонщини

22 жовтня, 2023 неділя
22:59
Війна з Росією Наталія Гуменюк

Щоб "полегшити життя" правому берегу Дніпра, потрібно очистити частину лівого, який залишається під вогнем російських окупантів

Про це розповіла в телемарафоні керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Коментуючи аналітиків Інституту вивчення війни вона сказала, що не можна говорити про це впевнено, бо це аналіз про можливу операцію Збройних Сил України на лівому березі Херсонщини. А заяви російських військкорів теж не є доказами.

"Ми говоримо про те, що наша бойова робота ведеться на різних напрямках, різними способами. Про просування в таких масштабах не йдеться, йдеться про бойову роботу, яка може бути проголошена тільки тоді, коли є закріплений результат", - сказала Гуменюк.

Військова зазначила, що потрібно очистити частину лівого берега, щоб "зменшити страждання" правого, який залишається під прицілом рашистів.

"Опора здійснюється на контрбатарейну боротьбу, оскільки є задача вичистити частину території лівого берега від ворога, щоб полегшити життя правому берегу. Окупаційні війська продовжують його обстріли, атаки з повітря дуже потужні, тому наша задача - полегшити життя мирному населенню", - розповіла керівниця об'єднаного пресцентру.

Гуменюк сказала, що заяви, які лунали раніше, заважають бойовій діяльності й дії біля якогось населеного пункту без утвердження не вважаються закінченими.

"Вже неодноразово було прояснено, що робота навколо якогось населеного пункту без закріплення не вважається завершеною. Тому не поспішаймо і довіряти військовим, які її роблять", - додала Гуменюк.

Операція на лівобережжі Херсонщини

14 і 15 вересня українські військові форсували Дніпро, імовірно, щоб закріпити позиції і підготуватися до наступу на лівий берег Херсонської області. Росіяни стверджують, що ЗСУ готуються форсувати Дніпро ще з липня.

20 вересня у Генштабі ЗСУ розповіли про нові плацдарми Сил оборони на лівому березі Дніпра.

В Інституті вивчення війни заявили, що підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівий берег річки на Херсонщині.

20 жовтня ISW констатував, що український наступ на лівому березі Дніпра на Херсонщині видаються масштабними, ніж ті рейди, що було раніше. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ зберігають присутність вздовж берегової лінії Дніпра та біля Антонівського мосту. Цього ж дня на Херсонщину приїхав Зеленський, де провів нараду та вручив нагороди.

21 жовтня ISW розповіли, що в ЗСУ продовжують вести масштабніші, ніж зазвичай, наземні операції на лівому березі Херсонської області. Зокрема, українські бійці ведуть бої у селі Кринки. 

російська армія
ЗСУ
Херсонщина
окуповані території
окупанти
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