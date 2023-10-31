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В ISW розповіли про ситуацію під Авдіївкою, Бахмутом та на Запоріжжі

31 жовтня, 2023 вiвторок
03:42
Війна з Росією мобілізація рф солдати орки

Сили оборони мають успіхи під Бахмутом та Роботино та тримають оборону під Авдіївкою, де армія РФ проводить малоефективні "м'ясні" штурми

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

В огляді відзначають те, що українські війська здійснили підтверджені просування поблизу Бахмута та на заході Запорізької області 30 жовтня.

Геолокаційні дані, опубліковані 30 жовтня, показують, що українські сили просунулися на північний схід від Курдюмівки (10 км на південний захід від Бахмута).

Додаткові геолокаційні дані від 29 жовтня вказують на те, що українські сили незначно просунулися на захід від Роботиного на заході Запорізької області. Український Генеральний штаб підтвердив, що Сили оборони продовжують наступальні дії під Бахмутом і наступальні операції на Мелітопольському напрямку.

Командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські війська "значно посилили своє угруповання" під Бахмутом і перейшли від оборонних дій до більш "активних".

Однак, ідеться у звіті, на цей час ISW не може перевірити суттєві зміни у складі російських військ під Бахмутом.

Тим часом Російські "воєнкори" стверджують, що позиційні бої тривають на північний захід від Бахмута біля Берхівки, Васюківки  та Оріхово-Василівки.

Експерти зазначають, що російські війська продовжують використовувати штурмові підрозділи "Штурм-З", що складаються переважно із штафників, у лобових атаках, очолюваних піхотинцями.

Речник таврійського угруповання полковник Олександр Штупун заявив 30 жовтня, що російські війська готуються до проведення "м'ясних атак" (лобових атак піхоти – ред.) під Авдіївкою і тренують підрозділи "Штурм-Z" для майбутніх штурмів без спорядження і техніки.

Російський "воєнкор", який нібито перебуває на авдіївському напрямку, стверджував, що "м'ясні атаки" – це коли російська піхота атакує без артилерійської підтримки.

Він стверджував, що коли два російські полки проводять "м'ясні атаки" пліч-о-пліч, стик між зонами відповідальності обох полків залишається незахищеним і вразливим для українських контратак.

Інший російський "воєнкор" стверджував, що штурмові загони "Штурму-Z" на авдіївському напрямку і на південному фланзі Бахмута часто знищуються після кількох днів активних дій і в середньому втрачають від 40 до 70 відсотків особового складу.

Він критикував погану підготовку російських військових підрозділів "Штурму-Z " і небажання офіцерів враховувати пропозиції командирів "Штурму-Z" при призначенні їм бойових завдань.

За словами російського "воєнкора", підрозділи "Штурму-Z" часто вводяться в бій до проведення розвідки або встановлення зв'язку із сусідніми підрозділами і, як правило, намагаються евакуювати своїх поранених без артилерійського прикриття, що призводить до ще більших втрат.

Обидва "воєнкори"  відзначили відсутність належної артилерійської підтримки російських атак і контратак.

Один з них заявив, що ці фактори призводять до того, що підрозділи "Штурму-Z" перетворюються на "сміття", так і не досягнувши значних результатів.

"Про неефективність підрозділів "Штурму-Z" неодноразово повідомляла ISW", – додають експерти.

Авдіївка
Бахмут
Контрнаступ ЗСУ
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