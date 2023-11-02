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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Третьої хвилі атак на Авдіївку ще немає, однак ворог тримає напругу навколо міста, - начальник МВА Барабаш
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Третьої хвилі атак на Авдіївку ще немає, однак ворог тримає напругу навколо міста, - начальник МВА Барабаш

2 листопада, 2023 четвер
17:15
Війна з Росією

Віталій Барабаш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації зазначив, що противник здійснює десятки обстрілів громади, сотні - позицій навколо міста, десятки штурмових дій як на півдні, так і півночі від Авдіївки

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Третьої хвилі ворожих атак ще немає, чекаємо її. Але противник лізе, штурмує піхотою, здебільшого без застосування броньованої техніки. Ворог тримає постійну напругу: відбуваються десятки обстрілів громади, сотні обстрілів позицій навколо міста, десятки штурмових дій як на півдні, так і півночі від Авдіївки. Також не вщухають стрілецькі бої", - розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації.

За його словами, російські війська б'ють зі всього, що мають в наявності – ствольна та реактивна артилерія, міномети. Крім того ворожа авіація завдає удари КАБами. За 1 листопада прилетіло 6 КАБів на територію громади, а на позиції ще більше.

"Зранку 2 листопада загарбники вдарили по місту, внаслідок одного з обстрілів було поранено двох цивільних людей: чоловіка 1951 року народження і жінку 1938 року народження. Постраждалі евакуйовані в лікарню з пораненнями середньої тяжкості. Ворог тисне здебільшого з півночі біля міста. Звичайно, день від дня може відрізнятися, то противник активніше на півночі від Авдіївки, то на півдні. Однак більше ворожої активності відбувається на півночі від міста", - зауважив Віталій Барабаш.

  • В Інституті вивчення війни вважають, що великі втрати російської техніки навколо Авдіївки, ймовірно, підірвуть наступальний потенціал РФ у довгостроковій перспективі.
  • Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 27 жовтня, провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком і поділився ситуацією на фронті.
  • Офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький зазначив, що Сили оборони успішно відбивають атаки російських сил поблизу Авдіївки.
  • 28 жовтня в міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що окупанти не можуть виправдати надії Кремля щодо захоплення Авдіївки.
  • 29 жовтня в "Армія Inform" з посиланням на слова речника об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олександра Штупуна повідомили, що за останні 20 днів під Авдіївкою росіяни втратили 6,5 тис. своїх бійців, 100 танків та 250 бронемашин.
  • Військовий оглядач Денис Попович повідомив, що армія РФ намагається оточити Авдіївку, щоб посадити Україну за стіл перемовин.
  • Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман вважає, що, як і в Бахмута, місією Авдіївки може стати нищення великої кількості ворога.
  • 30 жовтня начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що окупанти перегруповуються під Авдіївкою. Найближчими днями очікується нова хвиля штурмів.
  • Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що ворог намагатиметься протиснути оборону ЗСУ під Авдіївкою впродовж місяця.
  • 2 жовтня Інститут вивчення війни зауважив, що російські окупаційні війська, ймовірно, готуються до чергової хвилі наземних атак біля Авдіївки Донецької області, попри свої великі втрати








 

Україна
російська армія
Донеччина
Авдіївка
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