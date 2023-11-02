Третьої хвилі атак на Авдіївку ще немає, однак ворог тримає напругу навколо міста, - начальник МВА Барабаш
Віталій Барабаш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації зазначив, що противник здійснює десятки обстрілів громади, сотні - позицій навколо міста, десятки штурмових дій як на півдні, так і півночі від Авдіївки
Про це він розповів у етері Еспресо.
"Третьої хвилі ворожих атак ще немає, чекаємо її. Але противник лізе, штурмує піхотою, здебільшого без застосування броньованої техніки. Ворог тримає постійну напругу: відбуваються десятки обстрілів громади, сотні обстрілів позицій навколо міста, десятки штурмових дій як на півдні, так і півночі від Авдіївки. Також не вщухають стрілецькі бої", - розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації.
За його словами, російські війська б'ють зі всього, що мають в наявності – ствольна та реактивна артилерія, міномети. Крім того ворожа авіація завдає удари КАБами. За 1 листопада прилетіло 6 КАБів на територію громади, а на позиції ще більше.
"Зранку 2 листопада загарбники вдарили по місту, внаслідок одного з обстрілів було поранено двох цивільних людей: чоловіка 1951 року народження і жінку 1938 року народження. Постраждалі евакуйовані в лікарню з пораненнями середньої тяжкості. Ворог тисне здебільшого з півночі біля міста. Звичайно, день від дня може відрізнятися, то противник активніше на півночі від Авдіївки, то на півдні. Однак більше ворожої активності відбувається на півночі від міста", - зауважив Віталій Барабаш.
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